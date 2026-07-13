Nota assessore De Luca: niente antenna a Collepaese, garantita integrità del paesaggio

Perugia, 13 luglio 2026 – Accolgo con la massima gioia e soddisfazione la notizia della rimozione da parte di Inwit Spa delle opere realizzate per l’installazione dell’antenna telefonica e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi a Collepaese (Tr).

Un ringraziamento all’avvocato De Angelis e ai comitati dei cittadini, e senza dubbio alla sensibilità della società coinvolta che, comprese le oggettive criticità manifestate dai comitati dei cittadini anche in sede regionale, provvederà allo smantellamento del plinto in calcestruzzo, della recinzione e del cavidotto elettrico.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Inwit per aver dimostrato una spiccata sensibilità istituzionale e per aver saputo ascoltare le istanze provenienti dalla comunità. La scelta della società di fare un passo indietro, accogliendo le criticità sollevate, rappresenta un segnale di grande rispetto per il nostro territorio.

Come Regione, la nostra posizione è stata chiara fin dall’inizio: la tutela del territorio è la priorità assoluta che guida ogni nostra azione. Non potevamo ignorare le legittime istanze dei residenti, specialmente in presenza di situazioni di fragilità che richiedono la massima attenzione.

Questo risultato dimostra che, attraverso il dialogo e la collaborazione, è possibile conciliare lo sviluppo tecnologico con il rispetto del paesaggio e la partecipazione della popolazione.

Thomas De Luca