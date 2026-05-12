Norcia, torna ‘a casa’ la Coppa Italia di Ju jitsu, a ospitarla un tendone da circo

Norcia, 12 mag. – Dopo dieci anni di assenza a causa del terremoto del 2016, torna a Norcia la Coppa Italia di Ju jitsu, una delle principali competizioni nazionali dedicata a questa disciplina, giunta alla 37esima edizione e in programma sabato 16 e domenica 17 maggio. A rendere più suggestiva e originale la manifestazione sportiva, organizzata con il contributo del Consorzio Bim Nera e Velino della provincia di Perugia, è il fatto che sarà ospitata in un grande tendone da Circo, dotato di 8 aree di gara, montato al campo sportivo Cetronella. L’iniziativa, che prevede anche uno stage internazionale di arti marziali, vedrà la partecipazione di atleti e società sportive provenienti da tutta Italia e rappresenta un importante appuntamento per il movimento sportivo nazionale confermando Norcia come sede di eventi di rilievo. Nel corso delle due giornate sono attese gare, incontri e momenti dedicati alle diverse categorie del Ju Jitsu, con la presenza di tecnici, accompagnatori e appassionati della disciplina. Per informazioni e prenotazioni: https://shorturl.at/1nNYg

“Il Ju jitsu a Norcia – ha commentato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia – ha una tradizione importante. Finalmente, nel ritorno alla normalità, Norcia si riappropria anche di questa competizione grazie al maestro Livio Cesare Proia e al suo staff. Voglio ringraziare anche i nursini e chi lavora per questo evento, volontari e associazioni”. “Senza un luogo non ci può essere un evento – ha aggiunto Livio Proia – e quindi abbiamo chiesto aiuto a Livio Togni, massima espressione circense in Italia, già senatore della Repubblica, subito disponibile ad aiutarci con questa struttura che ospiterà la manifestazione”. “Sono fiero di aver partecipato – ha commentato Livio Togni – a quello che sembra un traguardo difficile, raggiungere la normalità. Siamo sicuri che sarà un evento importantissimo, sorprenderà trovare in questa situazione un circo in cui verrà ospitata la competizione e avrà un grande valore”. “Riportare questa importante manifestazione a Norcia dopo dieci anni – ha commentato Andrea Russo, capogruppo consiliare di Norcia – è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. Ancora più significativo è aver scelto di ospitarla all’interno di un tendone da circo, simbolo di resilienza, capacità organizzativa e volontà di continuare a vivere e valorizzare il territorio anche attraverso lo sport. Manifestazioni come questa danno prestigio al nostro territorio e dimostrano quanto sia importante investire nello sport come strumento di inclusione e formazione. Desidero esprimere gratitudine agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e al Bim, grazie anche all’impegno del delegato Gloria Naticchioni, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione della manifestazione e per la valorizzazione del territorio attraverso lo sport”. “Il ritorno della Coppa Italia a Norcia – ha commentato Sabrina Palazzeschi, assessore allo sport del Comune di Norcia – rappresenta un momento importantissimo non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale. All’interno del tendone che resterà in città per qualche altro giorno, il 19 maggio faremo un incontro, in collaborazione con le forze dell’ordine e la scuola, aperto a tutti i ragazzi e dedicato al tema delle dipendenze e il disagio giovanile. Argomenti che vanno di pari passo con lo sport con il quale quel disagio si può affrontare e combattere”.