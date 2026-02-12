Norcia si promuove alla Borsa internazionale del turismo di Milano

Presentati gli eventi in programma quest’anno, insieme ai cammini e alle ciclovie del territorio

Anche la città di Norcia è stata protagonista alla Borsa internazionale del turismo di Milano partecipando agli eventi organizzati dalla Regione Umbria nello stand allestito a Fiera Milano di Rho dal 10 al 12 febbraio. In particolare, il sindaco Giuliano Boccanera è intervenuto nei panel di martedì 10, presentati dal giornalista Pierluigi Pardo e incentrati sul cicloturismo e sui cammini, insieme ad altri colleghi del territorio regionale, rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo e del mondo sportivo. In questo contesto, un particolare focus è stato fatto sulla manifestazione sportiva La SpoletoNorcia in Mtb, ma l’occasione è anche servita per pubblicizzare i tanti eventi di rilievo in programma quest’anno nella città di san Benedetto.

“Il 2026 – ha affermato Boccanera – sarà un anno centrale per il rilancio del turismo nel nostro territorio con appuntamenti strategici quali l’inaugurazione, dopo i lavori di ricostruzione, del palazzo e del teatro comunale e la candidatura di Norcia e della Civitas appenninica a Capitale europea della cultura 2033”. Il sindaco ha poi messo in evidenza con il pubblico della Bit la grande vocazione turistica della propria città e del suo territorio e il lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti per tornare ai livelli pre sisma. “Prima del terremoto – ha ricordato Boccanera – avevamo 3.600 posti letto per i turisti, che sono subito dopo inevitabilmente crollati ad appena cento. Con un grande impegno siamo riusciti a tornare quasi a quota 1.500, ma ovviamente non ci accontentiamo. I tanti eventi in programma quest’anno vanno in questa direzione e consentono anche di trainare con essi tutta la nostra importante economia enogastronomica: il 20 febbraio inaugureremo la 62eesima edizione di Nero Norcia, poi avremo le festività benedettine e il 1° luglio avremo il primo Premio San Benedetto da Norcia. Tutte iniziative ed eventi su cui stiamo investendo per la promozione del territorio, delle nostre aziende e del nostro paniera di prodotti”.