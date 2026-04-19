Norcia, Prisco: “Palazzo comunale simbolo di rinascita e modello di ricostruzione”

In occasione dell’inaugurazione del Palazzo Comunale di Norcia, il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha sottolineato il valore dell’intervento come tappa fondamentale nel percorso di ricostruzione post sisma.

“Si tratta di un altro importante risultato che testimonia come la ricostruzione stia procedendo nella giusta direzione – ha dichiarato Prisco – grazie al lavoro della filiera istituzionale e all’impegno del Governo, a cominciare dalla struttura commissariale guidata dal senatore Guido Castelli e dalle istituzioni locali”.

“Il Palazzo Comunale – ha proseguito – rappresenta il primo presidio di prossimità dello Stato sul territorio, il punto di riferimento diretto per cittadini e comunità. La sua riapertura è il segno tangibile di un ritorno alla normalità, fatto di servizi, istituzioni e vita quotidiana che riprende pienamente”.

Il Sottosegretario ha quindi evidenziato il modello operativo adottato nella ricostruzione: “Abbiamo dimostrato che è possibile fare, fare presto e fare bene, nel pieno rispetto della legalità. Questo è stato possibile grazie a una sinergia stretta tra la struttura commissariale, il Ministero dell’Interno – con un ruolo fondamentale svolto anche dalla Struttura di prevenzione antimafia – la magistratura, le Forze dell’ordine e l’ANAC”.

“È un modello che funziona – ha concluso Prisco – e che va rafforzato ed esteso, non solo per i territori dell’Appennino ma come riferimento per tutta la Nazione, anche alla luce delle nuove competenze attribuite alla struttura commissariale per la ricostruzione. Norcia dimostra che la Nazione, quando lavora in modo coordinato, è in grado di dare risposte rapide, efficaci e di qualità ai cittadini”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.