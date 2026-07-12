Norcia: la Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto

Ieri 11 luglio, a Norcia, in Piazza San Benedetto, la Banda Musicale della Polizia di Stato si è esibita in concerto, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani.

La Banda Musicale è stata diretta dal Maestro Maurizio Billi.

Il concerto, organizzato con il contributo del Comune di Norcia, si è svolto in occasione del primo Premio internazionale San Benedetto da Norcia e in una giornata speciale: quella della ricorrenza della costituzione, l’11 luglio 1852, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Oltre un secolo dopo, con la legge del 1° aprile 1981 n. 121, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza viene disciolto. I ruoli del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e i ruoli del Corpo di Polizia Femminile vengono unificati nei ruoli dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza: nasce così la Polizia di Stato.

Ospite speciale dell’evento il Patriarca di Gerusalemme S.B.E. Cardinale Pierbattista Pizzaballa al quale ieri è stato conferito il Premio Internazionale San Benedetto da Norcia.

Il Capo della Polizia, introducendo la serata, ha voluto ricordare San Benedetto Patrono d’Europa, “la sua spiritualità e le sue regole sono di insegnamento anche per le donne e gli uomini della Polizia di Stato.”

Pisani ha sottolineato l’importanza di far rispettare le regole: “un difficile compito che la Polizia di Stato svolge con equilibrio e nel rispetto della dignità umana, anche di coloro che le hanno violate.”

Hanno presenziato all’evento il Presidente delle Regione Umbria Stefania Proietti, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione Sen. Guido Castelli , il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Carmine Belfiore, i Vice Capi della Polizia Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e Prefetto Raffaele Grassi, il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il Questore di Perugia Dario Sallustio, il Sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, il Vescovo dell’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia Mons. Renato Boccardo, e le autorità civili, militari e religiose della Regione.

Il concerto è stato presentato dalla giornalista Valentina Antonelli e dal Commissario Capo della Polizia di Stato Rosaria Schiavo.

Il concerto si è concluso con l’esecuzione dell’Inno nazionale.