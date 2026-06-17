Norcia celebra il patrono della città e d’Europa: presentata la 1ª edizione del Premio internazionale san Benedetto da Norcia

Quest’anno è dedicato al tema della Pace e sarà consegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa l’11 luglio – Dal 27 giugno al 12 luglio un ricco programma di eventi civili e religiosi (l’11 luglio)

Nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la città di Norcia quale luogo natale del fondatore del monachesimo occidentale il Premio internazionale San Benedetto da Norcia, patrono della città umbra e d’Europa, oltre alla volontà di creare una rete di eccellenze capaci di diffondere un messaggio di pace, fraternità e cooperazione, in continuità con la tradizione benedettina. La prima edizione è stata presentata a Perugia, mercoledì 17 giugno, dopo aver annunciato lo scorso aprile, in una conferenza stampa al Senato, la consegna del premio al cardinale Pierbattista Pizzaballa, che sarà presente il prossimo 11 luglio a Norcia, in occasione delle festività dedicate a San Benedetto, momento clou di un programma di eventi che va dal 27 giugno al 12 luglio, con un evento ’appendice’ dedicato allo sport il 19. Alla presentazione di Perugia erano presenti Giuliano Boccanera e Antonio Duca, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Norcia, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Tiziana Lagrimina, di St Sinergie, società ideatrice e organizzatrice del premio istituito dal Comune e, in collegamento, Piero Felice Damosso, presidente della Commissione del Premio.

Il Premio internazionale San Benedetto da Norcia celebra l’eredità spirituale, culturale e civile di una delle figure più significative della storia europea, il cui insegnamento continua a rappresentare un riferimento attuale per i valori della pace, del dialogo, della fraternità e della convivenza tra i popoli e sarà attribuito ogni anno a persone, associazioni, organismi ecclesiali, università, enti di ricerca e istituzioni che si distinguono nei campi della religione e spiritualità, del lavoro e dell’economia sostenibile, della letteratura e della cultura, dell’arte e dell’architettura, dell’educazione e dell’innovazione sociale, nonché della pace e della cooperazione internazionale. Per l’edizione 2026 dedicata alla Pace, intesa come fondamento indispensabile per la costruzione di comunità solidali, inclusive e capaci di autentico dialogo tra culture, religioni e nazioni, il premio è stato assegnato appunto a Sua Beatitudine Eminentissima cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, testimone autorevole di dialogo, speranza e pace in uno dei contesti più complessi e delicati del nostro tempo. La Commissione esaminatrice è composta da esponenti dell’amministrazione locale (il vicesindaco Antonio Duca e i consiglieri comunali di Norcia Andrea Russo e Giuseppina Perla) oltre allo scrittore e poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, lo storico dell’arte Stefano Ugolini, il responsabile dei rapporti con le istituzioni e della comunicazione del Parlamento Europeo in Italia Fabio Di Stefano, la Diocesi di Spoleto-Norcia e l’Abbazia di San Benedetto in Monte.

“Nell’arco di 16 giorni, Norcia diventerà la capitale del dialogo e della pace – ha dichiarato il sindaco Boccanera –. In un momento storico in cui abbiamo la guerra all’interno dell’Europa, credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Così come stiamo ricostruendo con pazienza, forza e coraggio la nostra Norcia anche la pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Se i grandi della terra seguono il pensiero e il messaggio di San Benedetto, ricostruiremo la pace che è una cosa importante per noi e per i nostri figli”. “Il nostro sostegno come Regione Umbria – ha detto la presidente Proietti – va anche ai valori che questo premio vuole diffondere, incarnati dal cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace. Tra l’altro in un bellissimo collegamento tra San Benedetto e San Francesco, perché Pizzaballa è un francescano che opera in un’area dove la tragedia della guerra è all’ordine del giorno e conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace”.

Il programma di eventi si apre, dunque, sabato 27 giugno con l’inaugurazione, alle 10 al Palazzo comunale, della mostra ‘Radici di Pace’, in scena fino al 12 luglio e dedicata allo scultore contemporaneo Andrea Roggi, autore dell’opera simbolo del Premio; si prosegue con la drammaturgia ‘PAX: quello che rimane’, su testo originale ispirato al canto XXIV dell’Iliade, alle 17 al Teatro civico, con l’attore Marco Bocci, Maria Cristina Lalli (pianoforte) e Maria Cecilia Berioli (violoncello), presentato da Anna Lisa Baldi; tra le principali iniziative, seguirà, venerdì 3 luglio, il workshop ‘La musica come linguaggio universale di pace’, lezione concerto sugli Années de Pèlerinage, di Franz Liszt, eseguita dal pianista Paolo André Gualdi, al Teatro civico dalle 16 alle 18.30; domenica 5 luglio Tavola rotonda a cura della Fondazione Luigi Salvatorelli di Marsciano, ‘Il confine e la soglia’, dialogo sulla pace ai margini d’Europa, con la presentazione del volume ‘San Benedetto e l’Italia del suo tempo’ (Laterza, 1929), al palazzo comunale alle 18; martedì 7 luglio, alle 21 al Teatro civico, la lectio magistralis ‘San Benedetto e le radici dell’Europa’ dello storico medievista Franco Cardini; mercoledì 8 luglio alle 17 al Digipass, tavola rotonda ‘Voci dall’Ucraina’, tra testimonianze, dialoghi e prospettive di pace, in cui rappresentanti istituzionali e testimoni diretti si confrontano sul presente e sul futuro dell’Ucraina (saranno presenti anche la delegazione della comunità ucraina in visita a Norcia per il progetto Life Debris2Resource – Incontro Internazionale di Consorzio e la comunità ucraina nursina, oltre al Nunzio Apostolico di Kiev, S.E. monsignor Visvaldas Kulbokas, in collegamento); giovedì 9 luglio incontro pubblico ‘La notte della Pace’, una serata di condivisione, musica, testimonianze e impegno civile a cui partecipano le associazioni di Norcia e dell’Umbria, dalle 18 alle 23 al Teatro civico; venerdì 10 luglio, alle 18 in sala Digipass, convegno ‘Il cammino e il tempo’, incontro istituzionale con tutti i sindaci dei Comuni attraversati dal Cammino di San Benedetto, per un momento di confronto su sviluppo territoriale, identità, turismo lento e coesione comunitaria attorno a uno dei cammini spirituali più significativi d’Italia. Ospite d’onore Guido Castelli, già commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, promotore e firmatario, in collaborazione con il Ministero del Turismo, della guida intitolata ‘I cammini della Rinascita. Tesori nascosti nell’Appennino centrale’, dell’autrice Chiara Giacobelli, anche lei presente (Giunti Editore).

Si arriva, poi, a sabato 11 luglio, nel giorno dedicato a San Benedetto da Norcia, proclamato da papa Paolo VI patrono d’Europa con la lettera apostolica ‘Pacis Nuntius’ nel 1964; previste le celebrazioni religiose con la messa pontificale all’Abbazia di san Benedetto in Monte alle 9 e i vespri solenni alle 17; appuntamento, infine, alle 21 in piazza san Benedetto per la cerimonia di conferimento del premio al cardinale Pizzaballa; saranno presenti, tra gli altri, monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, padre Benedetto Nivacoff, abate di San Benedetto in Monte e la giornalista Carmen Lasorella, oltre a rappresentanti del Governo italiano e delle istituzioni europee; seguirà, alle 22, il concerto dell’Orchestra della Polizia di Stato, in una data dal valore speciale perché l’11 luglio 1852 il Re Vittorio Emanuele II approvò la legge che istituiva il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, antesignano dell’attuale Polizia di Stato. Il programma si chiude domenica 12 luglio al Teatro civico alle 17 con il concerto ‘La grande musica europea’ dell’Orchestra Filarmonica Umbra ‘Vittorio Calamani’, un momento di sintesi e condivisione del percorso culturale sviluppato nell’edizione 2026 del Premio internazionale San Benedetto da Norcia; saranno presentati i risultati e le prospettive emerse durante la manifestazione, con uno sguardo rivolto ai temi e ai progetti della prossima edizione. Spazio anche allo sport, perché a distanza di sette giorni, domenica 19 luglio, è in programma il 5° Trofeo San Benedetto da Norcia, corsa ciclistica su strada per la categoria Juniores (under 18), diventata un punto di riferimento per i migliori talenti nazionali. Organizzata dall’Unione Ciclistica Foligno e dal Comune di Norcia, la gara unisce l’alto livello agonistico alla valorizzazione turistica della Valnerina e della figura di San Benedetto. Il percorso, tecnico e selettivo, prende il via dalla storica Piazza San Benedetto e si decide sulle dure pendenze della salita di San Pellegrino, prima del traguardo spettacolare a Porta Ascolana.

Ultimo ‘atto’ prima dell’avvio del programma ufficiale, che sarà pubblicato a breve sul sito www.premiosanbenedettonorcia.it, è la presentazione a Roma, lunedì 22 giugno nello spazio espositivo ‘Europa Experience – Davide Sassoli’ in piazza Venezia, dell’opera simbolo del Premio internazionale San Benedetto da Norcia, realizzata da Andrea Roggi, mentre il logo del premio è stato disegnato dall’artista Bruno Morroto.