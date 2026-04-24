Noi Moderati Umbria: passaggio di consegne alla guida regionale da Toniaccini a Girlanda

“Noi Moderati” avvia una nuova fase del proprio percorso organizzativo in Umbria, nel segno della continuità e del rafforzamento della presenza sul territorio. Si è infatti definito il passaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che ha ricoperto il ruolo di Commissario regionale, e Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretario, attualmente leader dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio comunale di Gubbio, che assume la responsabilità della fase politica e organizzativa del movimento nella regione. Il passaggio rappresenta un naturale sviluppo del lavoro avviato negli ultimi mesi, all’indomani delle elezioni regionali del novembre 2024 e si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento del partito sul territorio umbro.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Michele Toniaccini e a tutti i dirigenti regionali e provinciali di Noi Moderati per il lavoro svolto in questi mesi – dichiara il presidente del partito, l’onorevole Maurizio Lupi –. In una fase non semplice, hanno saputo garantire presenza, organizzazione e radicamento, contribuendo a costruire le basi per il rafforzamento del partito in Umbria”. “Allo stesso tempo – prosegue Lupi – voglio ringraziare Rocco Girlanda per aver messo a disposizione di Noi Moderati la sua esperienza istituzionale e politica. Con Rocco mi lega un rapporto di stima e amicizia consolidato da anni di collaborazione, e sono certo che saprà interpretare al meglio questa nuova fase, con equilibrio, competenza e visione”.

Nelle prossime settimane, “Noi Moderati” procederà a una revisione e al rafforzamento della struttura organizzativa regionale e provinciale, con l’obiettivo di allargare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo amministratori, figure politiche e rappresentanti della società civile sulla base di idee, programmi e progetti concreti. Parallelamente, il partito lavorerà per individuare sia i referenti provinciali di Perugia e Terni che i referenti comunali, partendo dai principali centri umbri – Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Assisi e Orvieto – e dalle altre realtà sopra i 15 mila abitanti, per poi estendere progressivamente la presenza organizzativa a tutti i comuni del territorio regionale. Nel corso dei prossimi mesi saranno inoltre promossi incontri tematici dedicati alle principali questioni regionali, con particolare attenzione a sanità e sociale, trasporti e infrastrutture, ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti, agricoltura e turismo, nonché al sostegno e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Il partito conferma così la volontà di consolidare la propria presenza in Umbria, “puntando su una proposta politica aperta, inclusiva e radicata nei territori, capace di rappresentare le esigenze di cittadini, famiglie e imprese”.