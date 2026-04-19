L’86enne è stato individuato dalle unità cinofile in una scarpata. Inutili i tentativi di rianimazione del 118 dopo il recupero

L’86enne è stato individuato dalle unità cinofile in una scarpata. Inutili i tentativi di rianimazione del 118 dopo il recupero.

La ricerca dell’anziano scomparso nella serata del 18 aprile a Nocera Umbra si è purtroppo conclusa con un tragico epilogo. L’uomo di 86 anni, affetto da diabete e altre patologie, era uscito per cercare asparagi nella zona del Campanaccio senza più fare rientro e l’allarme è scattato intorno alle 20:00 mettendo in moto una complessa macchina di soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del Distaccamento VVF di Gaifana insieme alla squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l’ufficio mobile UCL. Dal Comando di Perugia sono arrivate le squadre SAPR che hanno sorvolato l’area con droni dotati di termocamera mentre da Macerata sono giunte le unità cinofile. Alle operazioni hanno partecipato attivamente anche il personale del SASU, i Carabinieri e il 118.

La svolta decisiva è arrivata verso le 23:30 grazie ai cani da ricerca che hanno permesso di individuare l’anziano all’interno di una fitta area boschiva. I soccorritori hanno quindi avviato le operazioni di recupero dell’uomo da una scarpata per poi affidarlo al personale sanitario. Nonostante l’avvio immediato delle manovre di rianimazione l’86enne è stato colto da un arresto cardiaco fatale e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Martina Braganti