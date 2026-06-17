Il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 farà tappa in Umbria con il suo “Posti dove andare – Summer Tour 2026”

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti estivi più sentiti dagli abitanti di Corciano e dell’Umbria. Sabato 20 giugno, alle 21,30, l’Arena 54 ospiterà Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna, per il suo primo grande concerto nella sua regione. Un evento speciale, inserito nel suo “Posti dove andare – Summer Tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti.

Per Nicolò sarà un vero ritorno “a casa”: sul palco porterà l’energia e l’emozione dei brani del suo primo album, “Un posto dove andare” (Warner Records Italy), uscito lo scorso 10 aprile. Un disco che racconta crescita, cambiamenti e prime volte, trasformando esperienze personali in musica autentica e immediata.

La scaletta del tour, inaugurato a Felizzano, prevede un mix di inediti e cover che hanno accompagnato il suo percorso artistico. I 21 brani in programma includono: Tutte le ragazze, Niente da perdere, Sfumature, Yin e Yang, Laguna, Occhi stanchi, Un’ora di follia, Eclissi, 4:30, Tutto tempesta, Mantra, Strappalacrime, fino al bis con Laguna in versione orchestrale. Non mancheranno alcune interpretazioni che hanno segnato la sua crescita musicale, da Ordinary a Piccola anima, da Lose Control a La canzone nostra.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’energia di un artista che, in pochissimo tempo, ha conquistato pubblico, critica e palchi prestigiosi in tutta Italia. Un concerto da non perdere per chi vuole esserci adesso, all’inizio di una carriera che sta già correndo veloce.

I biglietti del concerto sono disponibili su TicketOne e TicketItalia.