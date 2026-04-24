Nicolò Filippucci all’Umbria che Spacca: aprirà il concerto di Ernia

Il giovane umbro ai Giardini del Frontone il 24 giugno. Il 28 finale con Maria Antonietta, Colombre e Ditonellapiaga

Dalla scuola di Amici fino al trionfo tra le Nuove Proposte all’ultimo Sanremo, Nicolò Filippucci atterra ora sul palco dell’Umbria che Spacca in programma a Perugia dal 24 al 28 giugno. Il talento di Corciano, dopo aver dimostrato a tutti quanto vale, è pronto per l’impresa più emozionante: far cantare la sua gente. È atteso mercoledì 24 giugno sul main stage dei Giardini del Frontone, lo stesso giorno che si esibiranno Prima Stanza a Destra ed Ernia come headliner.

Dopo il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, Nicolò Filippucci si esibirà nella sua Umbria per una tappa del “Posti dove andare Summer tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti.

Una serie di appuntamenti sui palchi estivi italiani che rappresentano una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album “Un posto dove andare”, pubblicato lo scorso 10 aprile per Warner Records Italy.

Un progetto personale, che racconta emozioni, incontri e momenti vissuti dall’artista nell’ultimo anno: un periodo fatto di prime volte, nuove connessioni e esperienze significative, che hanno contribuito a definire in modo sempre più autentico l’identità del suo percorso musicale.

Filippucci, classe 2006, si avvicina alla musica a sette anni, ispirato dalla madre appassionata di musica, e a nove debutta nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2023 vola a New York per la finale del NYCanta, dove conquista il secondo posto. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. È stato opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo 2025 e il vincitore delle Nuove Proposte alla 76/a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Laguna”. Il 10 aprile è uscito l’album “Un posto dove andare” e il 13 aprile ha tenuto il suo primo concerto, “La prima volta insieme”, ai Magazzini Generali di Milano.

L’Umbria che Spacca si arricchisce quindi mercoledì 24 giugno della presenza di Filippucci nella stessa serata di Ernia, uno dei performer più rilevanti della scena rap. Insieme al cantante umbro, ad inaugurare il main stage dei Giardini del Frontone ci sarà anche Prima Stanza a Destra che porterà sul palco di UCS26 la sua elettronica intima e viscerale, tra pianoforti e synth.

Giovedì 25 giugno, toccherà invece a Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini tradizionali della musica e che con la sua verve dissacrante sta facendo sold out in tutta Italia, compresa quindi anche la data di Perugia.

Venerdì 26 giugno sarà la volta di Salmo, il leggendario volto mascherato del rap italiano è così pronto a riprendersi anche il palco di Umbria che Spacca per i dieci anni di Hellvisback, portando dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio.

Sabato 27 giugno sono attesi invece i Litfiba con la formazione originale per il tour estivo dal titolo “Quarant’anni di 17 Re”, che inizierà proprio da Perugia e che con un sold out ha risposto bene al grande ritorno. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme quindi per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano.

Domenica 28 giugno infine gran finale ad ingresso gratuito (fino a raggiungimento capienza) per ballare, cantare e chiudere il festival nel migliore dei modi con Ditonellapiaga, l’icona dell’ultimo Festival di Sanremo. In apertura ci saranno anche Maria Antonietta e Colombre. Dopo aver condiviso il palco di Sanremo, i due artisti si esibiranno anche a Perugia.

Il cartellone del festival sarà completato con ulteriori annunci relativi agli altri palchi nelle prossime settimane. L’obiettivo è ancora quello di offrire palcoscenici vibranti di musica, cultura e vivacità a 360 gradi. I biglietti per la serata con Ernia, Filippucci, Prima Stanza a Destra del 24 giugno e quelli per Salmo del 26 giugno sono disponibili in prevendita su www.umbriachespacca.it.