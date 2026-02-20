Nei Comuni di San Giustino e Pietralunga nuovo pediatra di libera scelta

Il professionista sarà operativo fino all’individuazione dell’avente diritto

La direzione del Distretto Alto Tevere comunica che da lunedì 23 febbraio la dottoressa Anna Bonadies, pediatra di libera scelta che prestava servizio nella zona dei Comuni di San Giustino e Pietralunga, sarà sostituita da un collega individuato dagli uffici dall’Usl Umbria 1 sulla base della graduatoria aziendale appositamente prevista per gli incarichi di sostituzione.

Il professionista sarà operativo fino all’individuazione dell’avente diritto (la pubblicazione delle zone carenti della pediatria è prevista entro il mese di marzo), l’incarico avrebbe durata fino alla presa servizio del medico avente diritto alla zona carente.

Il pediatra presterà servizio stabilmente presso l’ambulatorio che la dottoressa aveva nel Comune di San Giustino e garantirà la presenza per un giorno a settimana a Pietralunga. Questa programmazione consentirà di assicurare lo stesso livello assistenziale, compresa la copertura nel Comune di Pietralunga, che è geograficamente tra i più complessi del territorio.