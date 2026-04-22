Nei cieli di Castiglione del Lago torna il Meeting di Primavera

In programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile all’aeroporto Eleuteri. Evento alla XX edizione con esibizioni, incontri e il convegno ‘Professioni aeronautiche del volo’

A distanza di qualche anno torna il Meeting di Primavera, tradizionale raduno di aviazione da diporto e sportiva, giunto alla ventesima edizione e in programma a Castiglione del Lago da venerdì 24 a domenica 26 aprile.

Quartier generale della manifestazione aerea, organizzata dall’Aeroclub Trasimeno e inserita nel più ampio Festival del volo, sarà l’aeroporto Eleuteri. In particolare, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile, nel corso del pomeriggio ci sarà una nutrita schiera di esibizioni con aerei storici, pattuglie acrobatiche, elicottero della Guardia di Finanza, aeromodelli e droni.

Accanto, un ricco programma tra incontri per la promozione della sicurezza del volo, presentazione di libri e convegni a partire da quello che si terrà nella giornata di apertura, venerdì 24 aprile, alle 10, dal titolo ‘Professioni aeronautiche del volo’. Interverranno, tra gli altri, Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Luca Ferrucci, amministratore unico di Sviluppumbria, Maurizio Muscarà, generale di brigata comandante Centro aviazione Guardia di Finanza, Daniele Tonti, presidente Umbria Aerospace Cluster, e Marco Corridori, Ceo Accademia del volo Cepu. A introdurre l’incontro sarà Antonello Burchielli, presidente dell’Aeroclub Trasimeno, mentre a moderare i lavori Cillian Roberto Fani O’Broin, segretario generale Umbria Aerospace Cluster.

Il Meeting di Primavera ospiterà anche un importante Spazio giovani con incontri dedicati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio e visite al costituendo Museo del volo del Trasimeno (MuVaT).

Il Festival del volo proseguirà poi con Coloriamo i cieli in scena sempre all’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago da venerdì primo a domenica 3 maggio.