Nasce il Pop Music Festival Perugia: dal 21 al 23 luglio tre serate di grande musica gratuita in piazza IV Novembre

Tre appuntamenti gratuiti nel cuore di Perugia per celebrare la musica pop, coinvolgere cittadini e turisti e animare il centro storico nel segno dell’estate.

Dal 21 al 23 luglio, Piazza IV Novembre ospiterà il Pop Music Festival Perugia, la nuova manifestazione promossa da Confcommercio Umbria e Confcommercio Perugia, con l’organizzazione di Epta Eventi, il contributo del Comune di Perugia, della Camera di Commercio dell’Umbria e del Consorzio Perugia in Centro e la collaborazione degli sponsor Olio Farchioni, Fattoria Creativa, e21, FortInfissi, Mastri Birrai Perugia, Ambrosi Automotive, La Rosetta.

L’evento è stato presentato a Perugia, in una conferenza stampa all’aperto presso Osteria Agricola & Barley di Piazza Matteotti, con la partecipazione di Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, Andrea Stafisso, assessore alleo Sviluppo economico del Comune, Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, Michele Biselli, presidente di Confcommercio Perugia, Paolo Mariotti, vicepresidente di Confcommercio Perugia e direttore artistico della manifestazione, Aldo Amoni, presidente di Epta Eventi, Simone Fittuccia, vicepresidente di Confcommercio Umbria e presidente di Federalberghi Umbria. Alla conferenza stampa erano presenti anche il curatore della produzione degli spettacoli e ideatore del logo Vincenzo Viceversa e Giampaolo Farchioni, direttore commerciale di Farchioni 1780.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: offrire un evento di qualità a ingresso gratuito capace di prolungare il clima di festa che caratterizza l’estate perugina, affiancandosi ai grandi appuntamenti musicali della città e contribuendo a rendere ancora più attrattivo il centro storico, con importanti ricadute anche per le attività commerciali, artigianali e turistiche.

Il programma prevede martedì 21 luglio ALAN SORRENTI + Dj Faust-T & The Beat’n’Brass Collective. Mercoledì 22 luglio, KENNY CARPENTER + dj Marco Cucchia + vocalist Birikino. Giovedì 23 luglio DJ JAD & WLADY FROM ARTICOLO 31 + dj FRITZ + dancer Chiara Tobia Basement art lab company.

Martedì 21 si apre con Alan Sorrenti, che presenta il suo tour in trio: un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di carriera, dai capolavori del progressive ai grandi successi senza tempo come Figli delle stelle, Tu sei l’unica donna per me e Non so che darei. La serata presenta anche il coinvolgente live set di Dj Faust-T & The Beat’n’Brass Collective, originale progetto che fonde DJ set, elettronica e una potente brass band dal vivo.

Mercoledì 22 sarà la volta della leggenda della house e della disco internazionale Kenny Carpenter, storico resident dello Studio 54 di New York e protagonista della cultura club mondiale. Sul palco anche Marco Cucchia, dj umbro e figura di riferimento della scena elettronica italiana, e il vocalist Birikino, per una serata dedicata alle migliori sonorità house, disco e dance.

Giovedì 23 gran finale con DJ Jad & Wlady, che rappresentano l’incontro tra l’hip hop delle origini e la cultura del club. DJ Jad, cofondatore degli Articolo 31 insieme a J-Ax, è considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano. Insieme a Wlady, sarà protagonista di uno show che unisce l’eredità dell’hip hop italiano all’energia della musica dance contemporanea. Tra scratch, remix esclusivi e grandi successi, il duo sarà affiancato dal DJ set di DJ Fritz e dalle performance di danza di Chiara Tobia e della Basement Art Lab Company, per uno spettacolo ad alto impatto scenico che chiuderà il programma con energia e spettacolarità.

Gli spettacoli iniziano alle 20:00 per terminare intono alle 24.

Il Pop Music Festival Perugia arricchisce il calendario degli appuntamenti estivi della città, offrendo tre serate di grande musica dal vivo in una delle piazze più belle d’Italia e confermando la volontà di fare della cultura e dell’intrattenimento uno strumento di valorizzazione del centro storico e delle sue attività economiche.

Il vice presidente di Confcommercio Perugia e presidente del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti, ha spiegato la genesi di questa iniziativa, che risponde all’esigenza espressa dagli imprenditori di rendere vitale il centro storico anche dopo Umbria Jazz.

“L’obiettivo – ha detto – è offrire un ulteriore impulso all’economia cittadina, contribuendo a mantenere vivo il flusso di visitatori durante tutto il mese di luglio. Questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso che auspichiamo possa consolidarsi negli anni, diventando un appuntamento atteso e apprezzato sia dai cittadini sia dai turisti. La scelta delle giornate infrasettimanali risponde alla logica di rafforzare l’attrattività del centro proprio nei giorni di minore affluenza. Ancora una volta abbiamo voluto rispondere concretamente alle richieste degli operatori economici, realizzando, insieme a Confcommercio Umbria, Epta e a tutto il sistema Confcommercio, e grazie al fondamentale supporto del Comune e degli sponsor, un evento pensato per sostenere la città. Ci auguriamo che queste tre serate siano una grande occasione di incontro, con una proposta musicale pop capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, regalando a Perugia un’atmosfera di festa e contribuendo a valorizzarne il centro storico”.

“La squadra che oggi lancia questo nuovo festival – ha sottolineato la sindaca Vittoria Ferdinandi – racconta un metodo di lavoro che funziona davvero bene. Il dialogo virtuoso con Confcommercio può aiutarci nella grande sfida di ripensare il centro storico in modo che sia capace di accogliere i turisti, ma anche di attirare di nuovo i perugini in quanto cuore identitario della città. Il centro deve tornare a essere un luogo di incontro per tutti. Soprattutto bisogna pensare ai momenti in cui, come dopo Umbria Jazz, la città tende a spegnersi con ricadute oggettive sul commercio, che invece assicura un presidio costante tutto l’anno. Per questo è necessario lavorare per destagionalizzare i flussi anche con iniziative come Pop Music Festival”. La sindaca ha ringraziato Paolo Mariotti per la proposta esprimendo anche apprezzamento per la scelta della musica pop, sempre “capace di raccontare molto della nostra storia”.

“Plaudo a qualunque iniziativa porti turisti e cittadini a vivere i nostri centri storici – ha aggiunto il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni – ma dobbiamo coordinarci, fare tutti insieme un programma di attività. Dobbiamo lavorare insieme per salvare le nostre città, tutelare la qualità della vita del nostro territorio, che è una vera eccellenza, e per la cui salvaguardia è indispensabile il permanere di un tessuto imprenditoriale sano e che possa sostenersi economicamente”.

Il presidente di Confcommercio Perugia, Michele Biselli, ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria: “Questo festival che arriva in un momento di bassa stagione per Perugia è sicuramente un fatto importante. Dà infatti continuità ai grandi eventi Umbria che Spacca e Umbria Jazz, con cui abbiamo stabilito una collaborazione attraverso l’iniziativa Quando Perugia diventa Musica, che ha coinvolto le vetrine del centro storico”.

L’assessore Andrea Stafisso ha posto l’accento su alcuni elementi: “Questo festival nasce dalla proattività. È stato decisivo aver fatto squadra e, soprattutto, essere passati in breve dall’analisi è all’attuazione. Siamo sempre disponibili ad accogliere proposte, incluse quelle delle imprese, per allungare l’attrattività della stagione. In questo caso va sottolineata la gratuità della iniziativa che consente di animare gli spazi pubblici stimolando al massimo la circolazione delle persone. Ringraziamo Confcommercio, Camera di Commercio e tutti gli operatori economici che investono nel centro storico. Ricordo che è stata proficua anche la collaborazione tra assessorati, in particolare con quello guidato da Fabrizio Croce”.

“Siamo felici di aver contribuito all’organizzazione dell’evento “Pop Music Festival – ha il presidente di Epta Aldo Amoni – un’iniziativa che vuole arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento della città di Perugia. Pur avendo avuto a disposizione tempi contenuti per l’organizzazione, abbiamo lavorato con impegno e professionalità per gestire al meglio la logistica dell’evento. Ci auguriamo che questa prima edizione sia accolta con entusiasmo. Da parte nostra c’è la piena disponibilità a collaborare alla progettazione delle prossime edizioni, così da valorizzare il potenziale di questa manifestazione”.

Simone Fittuccia, vicepresidente di Confcommercio Umbria e presidente di Federalberghi Umbria, nel fare un plauso alla disponibilità dell’amministrazione comunale per il sostegno immediato all’iniziativa ha evidenziato come il Comune abbia interpretato pienamente il significato della tassa di soggiorno, ovvero reinvestire le risorse in eventi che diano impulso al territorio e riescano a rilanciare il centro storico e a renderlo nuovamente attrattivo prima di tutto per i perugini e gli umbri.