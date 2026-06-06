Nasce Arena 54, il nuovo polo culturale e ricreativo di Corciano

Sabato 6 giugno (ore 18) l’inaugurazione aperta alla cittadinanza con attività per famiglie, musica e spettacoli

Il primo maxi evento è in programma sabato 20 giugno con il concerto di Nicolò Filippucci, il primo in Umbria. Biglietti disponibili su TicketOne e TicketItalia

Corciano, 4 giugno 2026 – Corciano si prepara a inaugurare Arena 54, il nuovo spazio dedicato al tempo libero, alla socialità e agli eventi, situato in via del Parco 12 e gestito dall’associazione Arena 54 Cultura, presieduta da Fabio Scarabattoli. Un luogo pensato per le famiglie, per i bambini e per tutti coloro che desiderano vivere momenti di relax e condivisione in un ambiente sicuro e accogliente.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 giugno alle ore 18 alla presenza del sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che parteciperà insieme all’amministrazione comunale. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per valorizzare un nuovo polo di aggregazione che arricchirà l’offerta culturale e ricreativa del territorio.

Dalle 18 alle 21, l’area ospiterà attività dedicate ai più piccoli: gonfiabili, trucca bimbi, baby dance, giochi di gruppo, zucchero filato, bolle di sapone, palloncini scultorei e mascotte. Un pomeriggio festoso e inclusivo, organizzato da Eventiamo, per vivere insieme l’apertura di questo nuovo spazio.

Il pomeriggio prenderà il via dalle 18 anche con un dj set inaugurale, che accompagnerà l’accoglienza del pubblico e darà il tono festoso alla giornata. La serata proseguirà con un opening set musicale e, dalle 22, con le special guest Renèe La Bulgara e Jessie Diamond. Dalle 21 sono previste performance artistiche con trampolieri, acrobati, giochi aerei e spettacoli con il fuoco, fino al gran finale con uno spettacolo pirotecnico.

Per tutta la giornata saranno attive la food area, la chill area e i cocktail d’autore dell’experience Arena 54.

Arena 54 nasce come nuovo spazio per eventi, spettacoli e concerti. Il primo grande appuntamento sarà il concerto in anteprima umbra di Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con “Laguna”, in programma sabato 20 giugno alle ore 21,30. L’artista corcianese presenterà il suo “Posti dove andare – Summer Tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti, portando sul palco i brani del suo primo album “Un posto dove andare” (Warner Records Italy). I biglietti del concerto sono disponibili su TicketOne e TicketItalia.