Nasce accordo editoriale tra Unistrapg e Università di Firenze

Il primo volume approfondisce i temi della Resistenza e della Ricostruzione in Italia (1943-1948)

Inserito nella collana “Studi di storia e critica delle idee” diretta da Salvatore Cingari

Perugia, 5 maggio 2026 – L’Università di Firenze e l’Università per Stranieri di Perugia hanno stipulato un accordo di collaborazione editoriale per la pubblicazione di opere scientifiche di elevata qualità attraverso i rispettivi marchi editoriali Firenze University Press e Perugia Stranieri University Press. Attraverso la condivisione dei processi di valutazione e produzione, l’iniziativa vuole fornire al sistema integrato della ricerca accademica nuovi servizi di pubblicazione e promozione dei risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche in tutte le articolazioni disciplinari.

La collaborazione tra i due Atenei mira a favorire l’innovazione dei servizi editoriali alla didattica universitaria, il rafforzamento delle politiche open access nell’orizzonte della scienza aperta e la sperimentazione di nuovi processi produttivi in grado di promuovere lo sviluppo reciproco di conoscenza, competenza e comunicazione, anche in relazione ai territori e ai contesti sociali di riferimento nell’ambito delle attività riconducibili alla terza missione.

La collaborazione viene inaugurata dal volume “Reinventare l’Italia. La cultura italiana tra Resistenza e Ricostruzione (1943-1948)” a cura di Alessandro Simoncini, inserito nella collana Studi di storia e critica delle idee. Il libro raccoglie le lezioni con cui tra il giugno 2023 e il giugno 2024, durante i “Corsi di alta cultura” tenuti all’Università per Stranieri di Perugia, David Bidussa, Gian Piero Brunetta, Filippo Focardi, Carlo Olmo, Simonetta Soldani e Mauro Volpi hanno affrontato il tema Reinventare l’Italia. La cultura italiana tra Resistenza e Ricostruzione (1943-1948).

In un tempo nel quale ritornano con forza i neo-nazionalismi, al cui prisma valoriale rischia di essere riletta anche la storia nazionale, da prospettive disciplinari diverse i contributi di questi sei autorevoli studiosi analizzano in modo originale aspetti fin qui poco indagati della cultura italiana dell’epoca.

E affrontano il nesso tra Resistenza e Costituzione a cui anche l’introduzione al volume assegna un’ineludibile centralità.

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