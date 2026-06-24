Narni, inaugurata la nuova strada di collegamento con il centro storico

E’ stata inaugurata stamattina a Narni la nuova bretella di collegamento fra la Sp 1 in località Berardozzo e il centro storico. Al taglio del nastro c’erano il Sindaco, Lorenzo Lucarelli, l’assessore ai lavori pubblici, Marco Mercuri e il presidente del Consiglio comunale, Michele Francioli, oltre a dirigenti e tecnici dell’amministrazione e a cittadini.

“La nuova bretella è un’opera importante per quello che rappresenta adesso e per quello che verrà”, ha dichiarato Lucarelli che ha sottolineato l’utilizzo virtuoso dei fondi Pnrr. “Narni – ha detto infatti – li ha usati in maniera proficua sino in fondo, dando un esempio di concretezza in Italia”. Lucarelli ha poi insistito sul fatto che la nuova strada pone le basi di un diverso sistema di accesso al centro storico.

“Dà prospettiva al Suffragio – ha specificato – anche in proiezione futura. La strada era propedeutica a questa nuova visione del centro che si deve aprire, che deve avere un respiro più importante, eliminando le strozzature come quelle di Via Gattamelata, con nuovi parcheggi anche verso il lato nord. La Narni che vorremmo – ha detto ancora – parte da questa arteria, snodo del centro storico”.

Sempre il Sindaco ha ricordato poi che “la strada passa attraverso quello che una volta era uno scarico di materiali edili, una zona poco stabile, sicuramente non bella. Anche gli alberi che la contornavano non erano di pregio, poiché spontaneamente cresciuti. “In sostituzione degli alberi abbattuti – ha assicurato – ne sono stati messi a dimora il doppio, iniziando una piantumazione per far diventare il percorso, nel tempo, una sequenza di alberi, belli, autoctoni, resistenti, pronti a fare la loro parte nella lotta all’inquinamento”.