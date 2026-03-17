Myself Plus 2026, al via il bando da 1,5 milioni di euro per le nuove imprese e il lavoro autonomo

(AUN) – Perugia, 17 marzo 2026 – Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 17 marzo l’avviso Myself Plus 2026, misura da 1,5 milioni di euro a sostegno della creazione di nuove imprese e del lavoro autonomo.

L’intervento è rivolto a iniziative di recente o prossima costituzione, con particolare attenzione a donne, giovani under 35 e persone in cerca di occupazione, e si inserisce nel quadro delle politiche regionali per lo sviluppo economico e il lavoro previste dalla legge regionale 1/2018.

“Con Myself Plus 2026 diamo continuità a una misura concreta che sostiene la nascita di nuove imprese e il lavoro autonomo – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti -, valorizzando anche attività tradizionali e competenze che rappresentano un patrimonio importante per il nostro territorio”. “L’avviso – prosegue De Rebotti – si inserisce in una strategia più ampia della Regione, che punta a rafforzare l’avvio d’impresa come leva strutturale di sviluppo e di inclusione, integrandolo con le politiche attive del lavoro. Investire su giovani e donne significa rafforzare in modo duraturo la base produttiva e occupazionale dell’Umbria”.

Le risorse prevedono una riserva del 25% per i giovani e del 40% per le donne. I progetti finanziabili riguardano produzione di beni, servizi, commercio e artigianato, con investimenti tra 10.000 e 66.667 euro. Il sostegno copre il 95% della spesa ammissibile ed è articolato in un finanziamento a tasso zero senza garanzie (75%, fino a 50.000 euro) e in un contributo a fondo perduto (20%).

Soggetto attuatore è Sviluppumbria, che oltre alla gestione dell’avviso garantirà attività di orientamento e accompagnamento alla presentazione delle domande, nonché tutoraggio nella fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti. “L’accompagnamento è un elemento decisivo per questo tipo di misure: non ci limitiamo a finanziare le idee, ma affianchiamo le persone nel percorso di avvio e consolidamento dell’impresa”, sottolinea l’Assessore De Rebotti.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 10 del 13 aprile alle ore 12 del 30 giugno 2026 sul portale https://bandi.sviluppumbria.it