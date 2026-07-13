Musica tra i filari e degustazioni, pronta la V edizone di ‘Vigne & Note’

Torna l’evento de La Strada del Sagrantino con il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Il primo di cinque eventi venerdì 17 luglio alle 19 alla Cantina Scacciadiavoli di Montefalco

Musica in vigna al mattino e al tramonto accompagnata da visite guidate in cantina e degustazioni di vini di produzione nei suggestivi territori della Strada del Sagrantino. Torna, per la quinta edizione, ‘Vigne & Note’, il cartellone di appuntamenti promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia. Cinque appuntamenti tra luglio e ottobre, in cinque cantine, e altrettante formazioni musicali che guideranno i visitatori in un’esperienza multisensoriale, in un’atmosfera unica, tra musica, vino, degustazione di prodotti tipici e suggestivi panorami tra i filari di Sagrantino.

Si parte venerdì 17 luglio alle 19 alla Cantina Scacciadiavoli di Montefalco con il concerto e aperitivo al tramonto di cui sarà protagonista l’ensemble di viole da gamba ‘Lesquercarde’. Durante la serata si esibiranno Fabrizio Lepri, Valentina Cid, Davide Mangiaracina, e Luigi Paoletti. Il costo dell’esperienza è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18. La prenotazione è obbligatoria, per questo primo evento al link: https://www.stradadelsagrantino.it/product/17-luglio-2026-cantina-scacciadiavoli/

“L’unicità di un territorio, quello della Strada del Sagrantino, il benessere dato dal contatto diretto con la natura e le sue bellezze, il piacere del gusto grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche e la capacità della musica di coinvolgere – ha commentato Serena Marinelli, presidente de La Strada del Sagrantino – sono gli ingredienti di ‘Vigne e Note’, una rassegna musicale ideata, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia, per riscoprire le nostre cantine come spazio sociale, conviviale e di benessere. Un’esperienza per trovarsi nel posto giusto al momento giusto, tra i filari di Sagrantino.”

Il cartellone propone, poi, venerdì 31 luglio alle 19 alla Cantina Perticaia di Montefalco un concerto e aperitivo al tramonto. La musica sarà quella del “Forever Miles – Jazz quartet” composto da Lorenzo Crescentini (chitarra), Edoardo Bettacchioli (pianoforte), Nicola Foresi (contrabbasso) e Francesco Breccolenti (batteria). Si prosegue sabato 29 agosto alle 19 alla Cantina La Fonte con un concerto e aperitivo al tramonto durante il quale andrà in scena un recital di chitarre con Marzio Lamberti e Manuela Tugliani.

Spazio poi agli appuntamenti diurni per gli eventi di settembre e ottobre. Domenica 27 settembre il concerto e aperitivo al mattino sarà alla Cantina Antonelli di Montefalco alle 10.30 e si esibirà il Perusia Saxophone Quartet di cui fanno parte Andrea Saracca (Saxofono Soprano), Lorenzo Paolini (Saxofono Contralto), Giulia Ambrosi (Saxofono Tenore)

e Daniel Ceccarelli (Saxofono Baritono). Si chiude domenica 18 ottobre alle 10.30 alla Cantina Le Cimate di Montefalco con il concerto e aperitivo al mattino sulle note del Trio jazz formato da Daniele del Gobbo (pianoforte), Matteo Chimenti (contrabbasso) e Rocco Panzanelli (batteria). Per informazioni e prenotazioni di tutti gli appuntamenti: https://www.stradadelsagrantino.it/eventi/vigne-note-2026/