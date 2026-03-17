Movida violenta: denunciati due 22enni ed un 24enne per il reato di rissa aggravata

In seguito allo svolgimento di accertamenti investigativi, gli agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno denunciato due 22enni ed un 24enne, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata.

L’attività è scaturita da un episodio, risalente ad una settimana fa e verificatosi nel cuore della movida folignate, dove i tre indagati – unitamente ad altri soggetti tuttora in corso di identificazione – si erano resi protagonisti di una lite originata da futili motivi e rapidamente trascesa alle vie di fatto.

In base a quanto sin qui ricostruito dagli uomini del Commissariato, all’origine del dissidio vi sarebbe l’incontro casuale – avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una del mattino – tra due piccoli gruppi di giovani.

Inavvertitamente, una ragazza facente parte di uno dei gruppi sarebbe stata spintonata da un componente dell’altro, con ciò scatenando l’immediata reazione – inizialmente soltanto verbale – del fidanzato della giovane che era appena stata colpita.

Nel giro di pochi secondi, però, dalle parole si era passati alle mani e tutti i giovani appartenenti ai due gruppi – con l’unica eccezione della ragazza – si erano fronteggiati colpendosi con calci e pugni.

Malgrado l’arrivo sul posto della Volante fosse servito ad evitare un ulteriore degenerare della situazione, alcune delle persone coinvolte nella rissa avevano riportato lesioni e contusioni ed erano quindi state costrette a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Foligno.

Nei giorni successivi all’episodio, gli accertamenti investigativi esperiti dagli Agenti del Commissariato – che hanno potuto far leva sul prezioso contributo offerto da alcune telecamere di videosorveglianza – hanno consentito di individuare con certezza tra i corrissanti due giovani di 22 anni ed uno di 24 anni.

Pertanto, i tre soggetti sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di rissa aggravata.

Gli indagati debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza definitiva di condanna.