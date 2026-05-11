La Giunta regionale dell’Umbria esprime cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto, che ha ricoperto fino a poco tempo fa l’incarico di Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. La presidente Stefania Proietti e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli partecipano al dolore dei familiari per la perdita del dirigente.

“La notizia dell’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto ci addolora – sottolineano Proietti e Barcaioli -. Ne ricordiamo la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto le proprie funzioni dirigenziali. In questo momento di lutto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il mondo scolastico, umbro e sardo”

La Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto, dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria dal 2022 al 2025.

“Sergio Repetto ha rappresentato per il nostro territorio un punto di riferimento autorevole e competente nel mondo della scuola e della pubblica amministrazione. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo”.

Sessant’anni il prossimo mese di luglio, laureato con il massimo dei voti e lode in Scienze politiche ad indirizzo politico-economico all’Università di Cagliari, Repetto aveva maturato una lunga esperienza professionale come analista programmatore in ambito sanitario e all’Inps, prima di approdare ai ruoli dirigenziali dello Stato. Lo scorso gennaio era tornato nella sua Sardegna per dirigere l’Ufficio scolastico provinciale di Oristano.

Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale, la Sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’istruzione Francesca Tizi rivolgono le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Perugia.