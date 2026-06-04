Moon in June, svelato il cartellone della stagione estiva

Il Lago Trasimeno torna ad animarsi di musica con la dodicesima edizione del festival che propone i suoi concerti nel territorio lacustre con ospiti del calibro di Vinicio Capossela e Negrita a Castiglione del Lago, Frankie Hi-Nrg MC e RBSN a Pietrafitta (Piegaro), Daniele Silvesti, Almamegretta, Lumiero, Kiiōtō a Tuoro, Sergio Cammariere a Castel Rigone (Passignano).

Ad agosto il festival fa tappa anche a Perugia, con Alberto Ferrari (Verdena) a Villa Colle del Cardinale (Perugia), e a Todi, con Cristina Donà e l’omaggio a Billie Holiday di Danilo Rea in piazza del Popolo

Il solito affascinante connubio di suoni e voci per mettere insieme i più grandi interpreti del cantautorato, con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, e le sperimentazioni che contraddistinguono la scena musicale contemporanea.

La stagione estiva di Moon in June, che quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione, è realizzata con il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Piegaro, Passignano, e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Il Lago Trasimeno torna così ad animarsi nei mesi di giugno e luglio con concerti nel territorio lacustre ed ospiti del calibro di Vinicio Capossela e Negrita a Castiglione del Lago, Frankie Hi-Nrg MC e RBSN a Pietrafitta (Piegaro), Daniele Silvesti, Almamegretta, Lumiero, Kiiōtō a Tuoro, Sergio Cammariere a Castel Rigone (Passignano). Ad agosto il festival fa tappa anche a Perugia, con il nuovo progetto solista di Alberto Ferrari (Verdena, I Hate My Village) a Villa Colle del Cardinale, e a Todi, con Cristina Donà e l’omaggio a Billie Holiday di Danilo Rea in piazza del Popolo.

Il suggestivo cartellone, tra annunci già fatti e novità, è stato svelato giovedì 4 giugno nel corso di una conferenza stampa nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia a cui sono intervenuti, tra gli altri, la direttrice artistica Patrizia Marcagnani, l’assessora regionale al turismo Simona Meloni e il direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi.

La direttrice artistica Marcagnani ha subito ricordato le ragioni per le quali quest’anno non ci sarà l’Isola Maggiore: “Per la prima volta, dopo la parentesi del covid, non possiamo fare i concerti alla Maggiore perché Busitalia ci ha comunicato che non possono viaggiare i traghetti grandi con il livello del lago così basso. Ne abbiamo preso atto e così trasferiremo i concerti del 18 e 19 luglio nell’altrettanto bellissimo luogo davanti all’Isola del Campo del Sole. L’Isola Maggiore – ha poi aggiunto – non va però abbandonata e ci adegueremo dal prossimo anno per fare eventi più sostenibili che non richiamino i sold out ma sempre culturalmente elevati. Solo così possiamo trasportare ugualmente persone ma non con traghetti da 500 posti che in situazioni come quelle attuali non possono navigare. Questo potrebbe essere però non un difetto ma un valore aggiunto, per creare così giornate con eventi di natura sperimentale. Non dobbiamo portare per forza i grandi nomi e dobbiamo dimenticarci i sold out ma puntare ad iniziative più sostenibili per valorizzare il tramonto e riprendere così anche lo spirito dell’isola che suona al tramonto, come amava definirla l’ideatore del format Sergio Piazzoli. La natura ci chiede la sostenibilità e quindi anche il programma dell’Isola deve tornare all’origine, all’idea iniziale di Sergio”.

“Il lago è il fulcro dei concerti di Moon in June – ha affermato Meloni – ma sta vivendo una situazione difficile per il livello dell’acqua. Il lavoro che stiamo facendo è renderlo fruibile a 360 gradi e anche dal punto di vista dell’acqua riusciremo a migliorare la situazione, visto che ogni anno si incontrano sempre nuove difficoltà. Intanto serve una narrazione positiva per presentare il territorio nel modo giusto e anche un festival così bello come questo può aiutare. Moon in June valorizza infatti le bellezze del Trasimeno ma anche altri parti dell’Umbria. Un evento cresciuto molto negli anni e come Regione lo supportiamo per renderlo ancora più grande”.

Come ha sottolineato infine Stazi, anche la Fondazione Perugia è vicina al progetto Moon in June “perché mette al centro tematiche come la sostenibilità, l’attrazione turistica e la valorizzazione del territorio”.

21 giugno – Castiglione del Lago / Vinicio Capossela (trentennale de “Il Ballo di San Vito”)

Nel trentesimo anniversario della pubblicazione di “Il Ballo di San Vito” (1996), uno degli album più importanti e amati della canzone d’autore italiana, Vinicio Capossela porta a Castiglione del Lago, all’interno di Moon In June il 21 giugno nel suggestivo scenario della Rocca Medievale (ore 21), un concerto speciale che ne ripercorre l’esecuzione integrale. Un disco che ha segnato una svolta fondamentale nel percorso artistico di Capossela e che contiene brani entrati nell’immaginario collettivo e che vedeva la partecipazione di musicisti d’eccezione, tra cui il chitarrista Marc Ribot, qui alla sua prima collaborazione con Capossela. Un concerto quindi speciale tra memoria, poesia e visioni musicali che rende omaggio a un’opera divenuta un classico della musica italiana contemporanea.

16 luglio – Pietrafitta / Frankie Hi-Nrg MC e RBSN

Il 16 luglio all’Arena di Pietrafitta nel Comune di Piegaro (ore 21.45) arriva Frankie Hi-Nrg MC con “Voce e batteria”: uno show essenziale, potente e senza filtri. Solo voce, batteria e parole che colpiscono dritte. Un live crudo e travolgente che riporta l’hip hop alla sua energia più autentica. Un progetto essenziale e coinvolgente che mette al centro la forza delle parole, il ritmo e la presenza scenica di Frankie Hi-Nrg MC. In questa formula in duo, alcuni dei brani più significativi del suo repertorio vengono riletti attraverso il dialogo diretto tra voce e batteria, in una dimensione intensa e contemporanea. Al suo fianco Donato Stolfi, batterista e percussionista dalla grande sensibilità musicale, capace di costruire un tessuto ritmico ricco di sfumature e di trasformare ogni concerto in un’esperienza dinamica e sorprendente. per reinventare dal vivo classici come “Quelli che benpensano”, “Fight da faida” e “Pedala”.

In apertura (ore 20:45) ci sarà RBSN, una delle voci più interessanti della nuova scena indipendente italiana. Un progetto che unisce scrittura contemporanea, ricerca sonora e sensibilità cantautorale, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla propria identità artistica. Tra soul, nu-jazz, elettronica e atmosfere immersive.

Una serata quindi tra groove, parole e contaminazioni sonore. Con due mondi musicali diversi ma capaci di dialogare attraverso ritmo, ricerca e libertà espressiva, in una notte che attraversa jazz contemporaneo, hip hop e nuove sonorità.

18 e 19 luglio – Tuoro sul Trasimeno / Daniele Silvesti, Almamegretta, Lumiero, Kiiōtō

Il 18 e 19 luglio arriva poi la due giorni al Campo del Sole a Tuoro sul Trasimeno. Il 18 luglio ci sarà il concerto di Daniele Silvestri. Tra i più amati e autorevoli cantautori italiani, Silvestri attraversa oltre trent’anni di carriera con un repertorio che unisce impegno civile, ironia, profondità e straordinaria qualità musicale. Il cantautore romano è in tour con il nuovo album “Canzoni a sdraio”. La cifra stilistica di Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno.

In apertura (ore 20:45) ci sarà Lumiero, un progetto che intreccia musica, paesaggio e suggestioni visive, pensato per creare un dialogo profondo tra arte e natura in uno dei luoghi più affascinanti del Lago Trasimeno.

Il 19 luglio (ore 21:45) spazio agli Almamegretta per il trentennale dello storico gruppo. Trent’anni di musica per una delle formazioni più innovative e influenti del panorama italiano. Un viaggio attraverso dub, reggae, elettronica e sonorità mediterranee che hanno reso gli Almamegretta un punto di riferimento assoluto della musica indipendente.

In apertura (ore 20:45) Kiiōtō, il progetto guidato da Lou Rhodes, storica voce dei Lamb, che propone un raffinato incontro tra elettronica, scrittura contemporanea e atmosfere cinematiche. Una musica elegante e sospesa, capace di coniugare sperimentazione ed emozione.

26 luglio – Castel Rigone / Sergio Cammariere

Moon in June presenta una serata speciale nel borgo di Castel Rigone con uno degli artisti più eleganti e poetici della musica italiana: Sergio Cammariere. Pianista e cantautore di straordinaria eleganza, Cammariere presenta un concerto che intreccia jazz, canzone d’autore e atmosfere mediterranee, intime e cinematografiche, confermando la sua capacità di unire raffinatezza musicale e intensità emotiva. Ad accompagnarlo sul palco due musicisti di straordinaria sensibilità: la violoncellista Giovanna Famulari e il sassofonista Daniele Tittarelli. Le note del pianoforte di Cammariere, la profondità del violoncello e il respiro del sax daranno vita ad un viaggio musicale intenso e raffinato, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio del Trasimeno. Un appuntamento pensato per chi ama la musica capace di emozionare con delicatezza, classe e autenticità.

30 luglio – Castiglione del Lago / Negrita

Tra storia, viaggi e canzoni anche i Negrita saranno ospiti di Moon in June, con la rock band toscana che ha annunciato il tour estivo e la tappa umbra il 30 luglio nella suggestiva cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago. L’appuntamento è con il loro format acustico ‘Talk & Live’, tra musica e racconto. Sarà uno spettacolo intimo e coinvolgente. Il format darà ampio spazio alla musica dal vivo creando un dialogo tra esecuzioni e momenti di racconto, così da offrire al pubblico la possibilità di cogliere l’essenza più autentica della band. A chiacchierare con loro ci sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner del tour, che guiderà il percorso, con un racconto sia radiofonico che “on stage” sul palco. Parole e musica per trent’anni di rock vissuto e suonato senza compromessi, tra energia e riflessione, con l’irruenza della gioventù ma anche lo sguardo di insieme della maturità.

4 agosto – Villa Colle del Cardinale / Alberto Ferrari

Alberto Ferrari voce, chitarra e compositore dei Verdena e di I Hate My Village, torna ad esibirsi dal vivo per alcuni esclusivi concerti accompagnato solo dalla sua chitarra in spazi intimi e speciali. Il concerto che arriva a Villa Colle del Cardinale di Perugia (ore 19,45) alternerà brani del repertorio dei Verdena ad alcune riletture di brani che hanno segnato la sua poetica, in un’esperienza essenziale e diretta. La voce dei Verdena in una rara dimensione intima e acustica. Un concerto che mette al centro le canzoni, la scrittura e la forza evocativa di uno degli autori più significativi della scena alternativa italiana.

23 agosto – Todi / Cristina Donà e Danilo Rea (omaggio a Billie Holiday)

Tra le artiste più autorevoli e originali della musica italiana contemporanea, Cristina Donà arriva a Moon in June portando sul palco di piazza del Popolo a Todi il 23 agosto un repertorio capace di coniugare ricerca artistica, profondità poetica ed emozione, in un concerto intenso e coinvolgente. Nella stessa serata in programma anche Danilo Rea, pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per le sue eccezionali capacità di improvvisazione e la geniale libertà creativa, che per l’occasione renderà omaggio a Billie Holiday con la figlia Oona, talento innato che col papà ha girato i palchi di mezzo mondo.

Per info e contatti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it