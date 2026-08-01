Moon in June, a Villa del Colle del Cardinale il concerto in solo di Alberto Ferrari

Martedì 4 agosto al tramonto ospite del festival sarà l’anima dei Verdena, uno degli autori più significativi della scena alternativa italiana, che si esibirà chitarra e voce in maniera essenziale, intima e senza filtri

Una chitarra, una voce e una scrittura che ha segnato la musica italiana degli ultimi vent’anni. Alberto Ferrari, anima dei Verdena e degli I Hate My Village, arriva a Villa del Colle del Cardinale di Colle Umberto (Perugia) martedì 4 agosto con un raro concerto in solo al tramonto (ore 19.45): essenziale, intimo, senza filtri.

Grazie a Moon in June, che prosegue il suo cartellone dopo il successo del live dei Negrita alla Rocca di Castiglione del Lago, sarà un’occasione speciale per ascoltare uno degli autori più significativi della scena alternativa italiana. Un concerto da vivere in silenzio, lasciandosi guidare solo dalle canzoni.

Ferrari è tornato ad esibirsi dal vivo per alcuni esclusivi concerti accompagnato solo dalla sua chitarra in spazi intimi e speciali. E la Villa del Colle del Cardinale sarà lo scenario ideale per ascoltare brani del repertorio dei Verdena ed alcune riletture di canzoni che hanno segnato la poetica del cantante, chitarrista e compositore, in un’esperienza essenziale e diretta e in una dimensione intima e acustica.

Moon in June, dopo la pausa di Ferragosto, riprenderà poi la programmazione dei concerti facendo tappa a Todi il 23 agosto (ore 20.45) con una doppia esibizione in piazza del Popolo. Si comincia con Danilo Rea in “La vera storia di Billie Holiday”, un intenso racconto in musica dedicato alla leggendaria cantante americana, insieme a Oona Rea e Barbara Bovoli. Il pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per le sue eccezionali capacità di improvvisazione e la geniale libertà creativa, per l’occasione renderà omaggio a Billie Holiday anche con la figlia Oona, talento innato che col papà ha girato i palchi di mezzo mondo.

A seguire salirà sul palco Cristina Donà, una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, protagonista di un concerto capace di attraversare emozioni, poesia e grande intensità interpretativa. Tra le artiste più autorevoli e originali della musica italiana contemporanea, Donà torna a Moon in June portando sul palco di piazza del Popolo un repertorio capace di coniugare ricerca artistica, profondità poetica ed emozione, in un concerto intenso e coinvolgente.

Due spettacoli, un’unica serata, nella splendida cornice di Todi.

La stagione estiva di Moon in June è realizzata con il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Piegaro, Passignano, e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Per info, contatti e biglietti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it