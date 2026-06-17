Montone celebra l’amore con ‘la Notte Romantica’ nei vicoli di uno tra i Borghi più belli d’Italia

Sabato 20 giugno appuntamenti diffusi tra piazze, musei, giardini e monumenti storici. In programma mostre, concerti, tango, cortometraggi, degustazioni, dj set e il tradizionale bacio di mezzanotte

Un borgo illuminato dalla magia, vicoli che raccontano storie d’amore, musica, spettacoli e atmosfere da sogno: sabato 20 giugno Montone ospita la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, l’evento nazionale che ogni anno trasforma alcuni dei centri storici più suggestivi del Paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Per l’edizione 2026 il borgo altotiberino proporrà un percorso diffuso tra vicoli, piazze, musei, chiostri, giardini e monumenti storici, con iniziative capaci di coniugare cultura, spettacolo, tradizioni e valorizzazione del territorio. Il tema scelto, ‘Montone tra sogno e realtà’, accompagnerà residenti e visitatori lungo una serata ricca di appuntamenti, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ad aprire il programma, alle 17 alla Torre Civica, sarà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Ettore Spatoloni. Dalle 19 il centro storico entrerà nel vivo della manifestazione con il percorso artistico ‘Un amore chiamato arte’ ospitato al Museo San Francesco-Mumo, dove le opere custodite nel complesso museale offriranno spunti e suggestioni sul tema dei sentimenti e delle relazioni.

In Piazzetta San Fedele spazio alla musica dal vivo con il concerto del Trio More Lucky, mentre lungo via Caseti protagonisti saranno i sapori del territorio grazie alle degustazioni e alle proposte enogastronomiche di ‘I Love Food & Wine’. Nella stessa fascia oraria il Vespa Club Montone proporrà un’iniziativa dedicata al fascino intramontabile delle due ruote d’epoca e ai viaggi romantici tra le colline umbre.

Nei Giardini di San Francesco il tramonto sarà accompagnato dalle note dell’arpa con ‘Vibrazioni al tramonto’, creando una delle atmosfere più suggestive della serata. Alla Rocca di Braccio, invece, sarà il tango argentino a conquistare il pubblico con una performance che unirà eleganza, passione e spettacolo in uno dei luoghi simbolo del borgo.

L’Auditorium San Fedele ospiterà la rassegna ‘RomantiCorti’, dedicata ai cortometraggi a tema, mentre in piazza Fortebraccio andrà in scena il concerto ‘Velluto Acustico’, tra sonorità raffinate e arrangiamenti dal vivo.

Tra gli eventi più attesi anche ‘Anatomia di un abbraccio’, spettacolo che unisce danza contemporanea e pianoforte dal vivo nel suggestivo Chiostro di San Francesco, spazio che per una sera si trasformerà in un teatro all’aperto capace di valorizzare la bellezza architettonica del complesso.

La Notte Romantica proseguirà fino a tarda sera nei Giardini di San Francesco con il dj set “Deep Vibes”, prima del tradizionale bacio di mezzanotte, momento simbolico che ogni anno conclude la manifestazione e coinvolge residenti e visitatori.

Un’occasione per vivere Montone in una veste insolita e scoprire, attraverso arte, musica, spettacolo e gastronomia, il fascino senza tempo di uno dei borghi più belli e caratteristici dell’Umbria.