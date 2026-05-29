Monteluce, ripartono i lavori della Casa della Comunità

Ripartono i lavori per la ristrutturazione della Casa della Comunità di Monteluce a Perugia e dell’Ospedale di Comunità di Umbertide. In particolare, nella giornata di oggi (venerdì 29 maggio) la direzione dell’Usl Umbria 1 ha deliberato l’avvio dell’iter per l’affidamento dei lavori all’appalatatore subentrante. La procedura relativa all’Ospedale di Comunità di Umbertide sarà definita la prossima settimana.

Per quanto riguarda Monteluce, la durata dei lavori resta invariata: 360 giorni, con un investimento di circa 5,2 milioni di euro. Gli interventi saranno finanziati con i fondi Pnrr e qualora fosse necessario saranno attivate risorse provenienti dai propri fondi per investimenti, così da garantire la continuità dell’intervento.

I tempi per il passaggio dal precedente al nuovo operatore economico risultano pienamente in linea con le procedure amministrative previste. Lo scorso 5 febbraio, Usl Umbria 1 – d’intesa con la Regione – ha disposto la risoluzione del contratto con il RT Apulia Srl ‑ Pagano Spa e, dal giorno successivo, ha richiesto a Invitalia di procedere con l’interpello progressivo dei soggetti presenti nella graduatoria della gara originaria, al fine di riassegnare i lavori della Casa della Comunità di Perugia. Parallelamente, l’Azienda sanitaria ha predisposto e trasmesso all’Agenzia nazionale lo stato di consistenza del cantiere.

Nei giorni scorsi, Invitalia ha comunicato l’individuazione dell’appaltatore RT Blasi Costruzioni srl – Burlandi Franco Srl come nuovo soggetto assegnatario. Con la delibera adottata oggi, prende avvio l’attività tecnico-aministrativa degli uffici competenti preordinata all’avvio operativo dei lavori.