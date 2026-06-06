Monteleone di Orvieto, condotta del metano danneggiata durante uno scavo

Momenti di apprensione ieri sera a Monteleone di Orvieto, dove intorno alle 19:30 una condotta primaria del metano è stata perforata accidentalmente durante alcuni lavori di scavo.

La rottura della tubazione, nella quale il gas viaggiava a una pressione di circa 3 bar, ha provocato una significativa fuoriuscita di metano. Il forte odore avvertito anche a notevole distanza ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto.

La squadra intervenuta sul posto ha provveduto a tamponare temporaneamente la falla e a interdire l’area, facendo allontanare le persone presenti nella zona.

Successivamente sono intervenuti i tecnici della distribuzione del gas per la realizzazione di un bypass temporaneo della condotta.