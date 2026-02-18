Montecchio, dalla Regione oltre 445.000 euro per la palestra della scuola

l’intervento mirato all’antisismica

Sono finalizzati alla realizzazione di interventi di prevenzione dal rischio sismico i fondi da oltre 445.000 euro stanziati dalla Regione a favore del Comune di Montecchio per la palestra della scuola. Lo rende noto l’amministrazione comunale che sottolinea l’importanza delle nuove risorse provenienti dal bando Por-Fesr 2021/2027 per sostenere interventi mirati alla sicurezza dei fruitori dell’impianto.

“Tale finanziamento, il conto termico e il cofinanziamento comunale – spiega l’amministrazione – renderanno possibile demolire l’attuale struttura e procedere alla ricostruzione di una nuova palestra che sarà caratterizzata da elevati livelli di efficienza energetica. Le dimensioni dell’edificio contenute nei vincoli del bando, non hanno consentito di realizzare un palazzetto sportivo di più ampie dimensioni.

Il fondo regionale è comunque un investimento strategico per dare vita ad una struttura più sicura, moderna e sostenibile in grado di garantire sicurezza, sostenibilità e futuro”. Il finanziamento si associa a quello ministeriale, recentemente ottenuto, pari ad oltre 900.000 euro finalizzato all’efficentamento energetico delle scuole