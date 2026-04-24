Montecastrilli, partita la 58esima edizione di Agricollina

Aquilini: “Evento che cresce e che punta a costruire un rapporto con Umbria Fiere”. Meloni: “La Regione sostiene concretamente il settore agricolo e degli allevatori”. Forini: “Umbria Fiere guarda con interesse Agricollina”

È stata inaugurata venerdì 24 aprile al Centro Fiere ‘Don Serafini’ di Montecastrilli la 58esima edizione di Agricollina. Il taglio del nastro è stato dato dal sindaco Riccardo Aquilini, alla presenza del Prefetto di Terni Antonietta Orlando, dell’assessore regionale all’agricoltura e al turismo Simona Meloni, del vicepresidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti, dei sindaci del territorio, di numerosi consiglieri regionali, delle forze dell’ordine e del presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini.

Il sindaco Aquilini ha ringraziato tutti per la presenza sottolineando “il valore di Agricollina per promuovere le eccellenze del territorio e fare sistema con tutti i soggetti per far crescere il settore zootecnico e agroalimentare”. L’assessore regionale Meloni ha affermato che “la Regione è al fianco degli allevatori e degli agricoltori in un binomio sempre più stringente fra turismo e agricoltura”. L’assessore ha sottolineato il fatto che “il 20-30 per cento dei turisti che vengono in Umbria cercano un’esperienza nel settore agroalimentare”. “Noi come Regione – ha aggiunto Meloni – stiamo cercando di sostenere il settore anche con i 122 milioni di euro del complemento di sviluppo rurale. In un momento complicato e difficile le istituzioni sono al fianco degli imprenditori per arginare lo spopolamento ma soprattutto per sostenere chi è in difficoltà anche con gli strumenti finanziari giusti”.

“Speriamo che questa edizione possa battere i record di presenze sia di espositori che di visitatori che registriamo tutti gli anni – ha dichiarato Aquilini –. Stiamo crescendo e c’è di importante la costruzione di un rapporto con Umbria Fiere con l’obiettivo di portare anche Agricollina nel quartiere fieristico dell’Umbria che è rappresentato da Umbria Fiere del presidente Antonio Forini che ringrazio per la presenza”.

Lo stesso Forini ha rimarcato “l’aspirazione di Umbria Fiere ad ampliare il suo raggio d’azione come veicolo per le aziende e le manifestazioni umbre. Guardiamo con interesse ad Agricollina – ha osservato – che rappresenta una realtà importante con la quale stiamo costruendo un rapporto duraturo”.