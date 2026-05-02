Molestie sessuali a due donne: fermato 30enne a Perugia dalla Polizia di Stato

Personale della Polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di un cittadino albanese – classe 1995, gravato da precedenti di polizia e dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. – ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale, uno anche in forma aggravata, nei confronti di due donne, di cui una minorenne.
L’uomo è ritenuto responsabile anche della violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S.