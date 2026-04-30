Molesta sessualmente una donna: denunciato un 30enne dalla Polizia di Stato

Personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di querela presentata dalla persona offesa, ha denunciato un 30enne – cittadino albanese, gravato da precedenti di polizia e dalla misura della sorveglianza speciale – per il reato di violenza sessuale.

Nello specifico, il personale è intervenuto a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza in piazza Grimana dove era stato segnalato un uomo che, poco prima, dopo aver avvicinato una donna, l’aveva palpeggiato per poi rivolgerle degli insulti.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno sentito la persona offesa e, una volta acquisita la descrizione dell’uomo e visionate le immagini di videosorveglianza, hanno immediatamente avviato le ricerche che, in poco tempo, hanno portato al rintraccio del 30enne.

Acquisita la querela della vittima, la quale lo ha riconosciuto come l’autore della violenza, i poliziotti hanno effettuato alcuni accertamenti, constatando che l’uomo era già stato denunciato per reati analoghi.

Per questi motivi, al termine degli atti di rito, i poliziotti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale.

Perugia, 30 aprile 2026