Mobilità sostenibile, nuove dotazioni per Gubbio grazie al progetto europeo Citymove

L’assessore Parlagreco in Grecia con gli altri enti partner, provenienti da otto Paesi dell’area adriatico-ionica



In arrivo portabici per centro storico e frazioni e una pensilina con ricarica solare per biciclette elettriche nell’area camper



GUBBIO (16/06/2026) – Nuove dotazioni per la mobilità sostenibile a servizio di cittadini, visitatori, centro storico e frazioni: è questo uno dei primi risultati concreti della partecipazione del Comune di Gubbio al progetto europeo CITYMOVE, dedicato allo sviluppo di infrastrutture e servizi per una mobilità urbana più sostenibile.

Grazie al progetto saranno installate sul territorio comunale undici rastrelliere portabiciclette, destinate sia al centro storico sia alle frazioni, e una pensilina dotata di stazione di ricarica alimentata da pannelli solari per sei biciclette elettriche, che sarà collocata nell’area di sosta camper. Si tratta di interventi pensati per favorire la mobilità dolce, migliorare i servizi disponibili e rafforzare l’accoglienza turistica in una città che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità.

Lo stato di avanzamento del progetto è stato al centro del quarto meeting internazionale di CITYMOVE, ospitato nei giorni scorsi a Creta. All’incontro ha preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Micaela Parlagreco, delegata a seguire i lavori in luogo dell’assessore Carlotta Colaiacovo, impossibilitata a partecipare per concomitanti impegni istituzionali. L’appuntamento ha riunito gli enti partner provenienti da diversi Paesi dell’area adriatico-ionica e ha consentito di condividere esperienze, soluzioni operative e buone pratiche già avviate nei territori coinvolti.

Per Gubbio si tratta di un percorso avviato già nell’ottobre 2024, quando la delegazione internazionale dei partner europei fu accolta a Palazzo Pretorio in occasione del meeting di lancio del progetto. Il nuovo appuntamento internazionale ha permesso di fare il punto sulle attività in corso e sulle prossime azioni, confermando il ruolo della città all’interno di una rete europea impegnata sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della qualità urbana.

Nel corso del meeting sono state presentate anche le soluzioni sviluppate dagli altri partner, tra cui sistemi di parcheggio intelligenti, stazioni per biciclette elettriche, fermate autobus e punti di ricarica alimentati da energia solare. Sono stati inoltre definiti gli ultimi passaggi per la realizzazione di un’applicazione mobile transnazionale dedicata a ciclisti e pedoni, che comprenderà percorsi e itinerari nei territori coinvolti dal progetto.

“La partecipazione a CITYMOVE rappresenta per Gubbio un’opportunità concreta – sottolinea l’assessore Micaela Parlagreco – perché ci consente di confrontarci con altre realtà europee, acquisire buone pratiche e, soprattutto, portare sul territorio strumenti utili per cittadini e visitatori. La mobilità sostenibile non è uno slogan, ma un tema che riguarda la qualità della vita, l’ambiente, il turismo e la capacità di rendere la nostra città sempre più accessibile e moderna”.

Il progetto CITYMOVE, coordinato dal Comune di Bar, in Montenegro, coinvolge partner provenienti da Italia, Grecia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Macedonia del Nord. Avviato nel settembre 2024, proseguirà fino al 2027 con ulteriori iniziative dedicate alla mobilità urbana sostenibile, alla promozione dell’utilizzo della bicicletta e alla sensibilizzazione dei cittadini verso forme di spostamento più rispettose dell’ambiente.

Nei prossimi mesi il Comune di Gubbio sarà inoltre impegnato nell’organizzazione di iniziative pubbliche previste dal progetto, tra cui una giornata dedicata alla mobilità urbana sostenibile e una serie di appuntamenti collegati alla Settimana Europea della Mobilità, con attività rivolte a cittadini, scuole e associazioni del territorio.