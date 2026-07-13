Misericordia di Magione e di Campi Bisenzio firmano Patto di gemellaggio

“ Un impegno per il futuro delle nostre associazioni”

Magione, 13 luglio ’26 – Quella di domenica è stata una “giornata storica” per la Misericordia di Magione.

E’ infatti considerato di grande valore il Patto di gemellaggio sottoscritto con la Misericordia di Campi Bisenzio, una delle Misericordie storiche d’Italia, nata ben 480 anni fa.

“Non solo una firma su carta – hanno spiegato i protagonisti del Patto nel corso della cerimonia – ma un impegno per il futuro delle nostre associazioni. Magione e Campi Bisenzio, seppur lontane 153 km, oggi hanno annullato qualsiasi distanza”.

Due i momenti della giornata particolarmente emozionanti perchè dedicati al ricordo di chi non c’è più. A partire dai fratelli Francesco e Giacomo Fierloni in memoria dei quali è stato acquistato un montascale con le offerte raccolte alle loro esequie. Il secondo dedicato ad Armando Vittori, in memoria del quale è stata donata una idrovora alla Misericordia di Montegabbione di cui lui era stato Governatore.

Presenti alla cerimonia di ieri tra gli altri il sindaco del comune di Magione Massimo Lagetti con alcuni assessori e consiglieri; la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il presidente del Consiglio regionale umbro Cristian Betti, l’assessore Simona Meloni, il dirigente della protezione civile Ing. Sandro Costantini con alcuni funzionari della P.C Umbria, il sottosegretario alla presidenza della regione Toscana, Bernand Dika.

Oltre alle Misericordie di Magione e Campi Bisenzio hanno partecipato la Misericordia di Salerno Montegabbione e Città della Pieve, la CRI di Corciano, il vice comandante della polizia locale Michele Canneti, il vice comandante della Stazione carabinieri di Magione.