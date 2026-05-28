Minimetrò e Comune di Perugia: dal 6 giugno Minimetrò aperto fino all’1:05 ogni sabato per tutto il 2026

Orari speciali per Umbria Jazz, Eurochocolate, Marcia della Pace e Capodanno

Minimetrò S.p.A. e il Comune di Perugia annunciano un significativo ampliamento degli orari di servizio fino a fine anno, allo scopo di offrire una risposta sostenibile alla domanda crescente di mobilità nelle ore serali e in occasione dei grandi eventi che animano la città.

A partire da sabato 6 giugno e per tutti i sabati fino al termine del 2026, Minimetrò prolungherà il proprio orario di esercizio con ultima corsa all’1:05. Una misura strutturale ed estesa che risponde a una delle indicazioni più nette emerse dall’indagine sulla soddisfazione degli utenti, recentemente condotta da Minimetrò S.p.a. Il 46% dei passeggeri aveva infatti indicato l’estensione degli orari serali come priorità di miglioramento. L’amministrazione e la società di gestione hanno scelto di ascoltare, dando continuità alle sperimentazioni del 2025 che avevano riscosso grande successo.

Durante le serate di Umbria Jazz, il servizio sarà prolungato fino all’1:45, consentendo al pubblico del festival di raggiungere il centro storico e rientrare comodamente senza ricorrere all’auto privata. Per la prima serata del festival — venerdì 3 luglio, in occasione del concerto di Sting — è previsto un prolungamento straordinario con ultima corsa alle 2:45.

Nelle due domeniche di Eurochocolate il servizio partirà con apertura anticipata alle 7:30, per accompagnare i visitatori fin dalle prime ore della mattina.

Nella domenica di ottobre in cui si svolgerà la tradizionale Marcia della Pace, il Minimetrò aprirà alle 7:00 per supportare la mobilità dei partecipanti fin dall’alba.

Infine per accompagnare i perugini e i visitatori nella notte di San Silvestro, il Minimetrò garantirà un servizio prolungato con ultima corsa alle 2:45, assicurando un’alternativa sostenibile e sicura ai festeggiamenti in centro storico.

“Ringrazio l’amministrazione per aver condiviso questo piano di prolungamenti così esteso, che rappresenta la sperimentazione più ambiziosa mai realizzata nei 18 anni di esercizio. Esiste una domanda latente di mobilità sostenibile che il Minimetrò può intercettare e consolidare. Un piano così esteso e strutturato è anche una strategia per trasformare una scelta occasionale in abitudine, per convertire nuova utenza e trattenerla nel tempo” afferma Andrea Mazzoni, amministratore unico di Minimetrò.

“Questa scelta racconta bene l’idea di città che stiamo costruendo, una Perugia più accessibile, più sostenibile e più capace di accompagnare la vita delle persone anche nelle ore serali e nei momenti di maggiore partecipazione collettiva, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata. Prolungare il servizio del Minimetrò vuol dire offrire a cittadini, studenti, visitatori e famiglie una possibilità in più per vivere il centro storico, partecipare ai grandi eventi e muoversi in modo semplice, sicuro e rispettoso della città.

Abbiamo scelto di ascoltare una richiesta emersa con chiarezza dagli utenti e di trasformarla in una risposta concreta e strutturata, dentro una visione più ampia della mobilità urbana. Perugia ha bisogno di servizi che sostengano la sua vitalità, la sua vocazione culturale e la sua capacità di essere accogliente. Questo prolungamento va esattamente in quella direzione” afferma Vittoria Ferdinandi, Sindaca del Comune di Perugia.