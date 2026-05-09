Mezule, Fraporta e Santa Maria pronti alla sfida della 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni

Tre giri di campo, tre tornate, tre anelli, per altrettante gare dirette. Ecco binomi sorteggiati

NARNI – Saranno nove i cavalieri, tre per ciascun Terziere – Mezule, Fraporta e Santa Maria – a sfidarsi domenica 10 maggio sul tracciato ellittico del Campo de li Giochi per la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, con l’obiettivo di conquistare l’ambito anello d’argento e regalare la vittoria ai propri colori.

La gara si articolerà in tre tornate, durante le quali i cavalieri si contenderanno gli anelli in una serie di sfide dirette che decreteranno il Terziere vincitore. Questi i binomi sorteggiati oggi (9 maggio):

Prima tornata

Santa Maria (Tommaso Suadoni) – Mezule (Luca Morosini)

Mezule (Luca Morosini) – Fraporta (Riccardo Quintili)

Fraporta (Riccardo Quintili) – Santa Maria (Tommaso Suadoni)

Seconda tornata

Fraporta (Luca Paterni) – Santa Maria (Jacopo Matticari)

Santa Maria (Jacopo Matticari) – Mezule (Tommaso Finestra)

Mezule (Tommaso Finestra) – Fraporta (Luca Paterni)

Terza tornata

Mezule (Mattia Zannori) – Fraporta (Leonardo Piciucchi)

Fraporta (Leonardo Piciucchi) – Santa Maria (Marco Diafaldi)

Santa Maria (Marco Diafaldi) – Mezule (Mattia Zannori)

Caratteristica della sfida è lo scontro diretto e fondamentali sono velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica. Ogni cavaliere, che parte dallo stallo al centro del campo, deve infatti battere sul tempo l’altro, arrivando per primo al galoppo a infilare l’anello di 10 centimetri di diametro sospeso su un braccio meccanico. Un dispositivo elettronico sgancia in tempo reale automaticamente l’anello avversario al terzo giro, quando l’altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta-anelli. Ogni anello conquistato ha un punteggio e a vincere è il terziere che, al termine delle tornate, ha totalizzato più punti.

Nella gara di maggio 2025 si è aggiudicato la vittoria il Terziere Santa Maria, secondo il Terziere Fraporta, terzo il Terziere Mezule. Il titolo di Miglior cavaliere è andato all’arancio-viola Marco Diafaldi.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 10 MAGGIO

Alle 14.15 partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico verso il Campo dei Giochi (apertura cancelli al pubblico con accesso da via Campagnani lato S. Pietro e lato ospedale)

Alle 15 al Campo de li Giochi “Cor unum, unum sonum”, esibizione congiunta dei gruppi Musici dei tre Terzieri, del gruppo Comunale, degli Sbandieratori Città di Narni e del Gruppo Milites Gattamelata

Alle 16 – Campo de li Giochi 58esima Corsa all’Anello

Alle 19.30 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio al miglior Terziere

Biglietti per la Corsa all’Anello del 10 maggio in prevendita su circuito VivaTicket

Sito ufficiale www.corsallanello.it