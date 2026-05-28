Metrobus Perugia, cominciano i lavori della rotatoria tra viale San Sisto e via Albinoni

Il Comune di Perugia informa che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Metrobus – Bus Rapid Transit (BRT) lungo il corridoio Pievaiola-Settevalli, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione in via Gaetano Donizetti, viale San Sisto e via dei Tagliapietra, in prossimità dell’intersezione semaforica tra le tre arterie.

In particolare, i provvedimenti previsti dall’Ordinanza dirigenziale n. 851 del 21 maggio 2026 saranno attuati dalle ore 21 di mercoledì 28 maggio alle ore 6 di giovedì 29 maggio 2026.

Le misure si rendono necessarie per consentire l’esecuzione di due attraversamenti stradali funzionali alle opere del BRT. I lavori saranno effettuati in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione.

Nel dettaglio, durante la prima fase sarà interdetto il transito in via dei Tagliapietra all’intersezione con viale San Sisto, con deviazione del traffico su via Girolamo Frescobaldi; successivamente, nella seconda fase, sarà chiuso il collegamento tra via Donizetti e viale San Sisto, con percorsi alternativi attraverso viale Albinoni.

Nel corso delle lavorazioni saranno inoltre istituiti sensi unici alternati regolati da movieri e specifica segnaletica temporanea. Previsto anche il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti interessati dal cantiere e nelle aree limitrofe.

Inoltre per consentire la realizzazione della nuova rotatoria tra Viale San Sisto e Via Albinoni, opera strategica per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in uno dei nodi viari più frequentati del quartiere, dal 3 al 30 giugno 2026 sarà modificata progressivamente la circolazione in Viale San Sisto, nel tratto interessato dall’intervento. In particolare, verrà istituito il divieto di transito per circa 100 metri in prossimità dell’intersezione con Via Albinoni, con limitazioni che saranno attuate in modo graduale in relazione all’avanzamento del cantiere.

Durante i lavori, una volta completato il primo tratto della rotatoria, sarà ripristinata la circolazione a senso unico nel tratto di Viale San Sisto compreso tra Via Albinoni e Via Donizetti. Saranno inoltre predisposti percorsi alternativi attraverso Via Dalla Piccola e Via Mozart, opportunamente segnalati con anticipo.

L’ordinanza prevede inoltre:

direzione obbligatoria su Via Albinoni per i veicoli provenienti da Castel del Piano e diretti verso la città;

limite massimo di velocità di 30 km/h nell’area interessata dal cantiere e nelle strade adducenti.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità, ricordando che gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un’infrastruttura moderna e funzionale a supporto del nuovo sistema di mobilità urbana.