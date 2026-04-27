Metrobus, modifiche alla viabilità in via Sandro Penna

Emessa una nuova ordinanza
Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus. Per consentire lo svolgimento degli stessi è stata emessa l’ordinanza n. 673 del 24 aprile 2026, che prevede modifiche alla circolazione stradale in via Sandro Penna.
In particolare dal 27 aprile al 31 maggio 2026 è previsto quanto segue:
– restringimento delle corsie di marcia disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo e idonea transennatura in via Sandro Penna, nel tratto compreso fra via Piermarini e il civ. 106 della stessa via Sandro Penna, con mantenimento del doppio senso di marcia, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;
– limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Sandro Penna, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti ad esso adducenti.