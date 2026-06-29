Mercato delle Gaite, il Palio va alla Gaita San Pietro

Oltre 60mila presenze per un’edizione da record

E’ stata la Gaita San Pietro a conquistare il Palio 2026 del Mercato. Il console Marco Setteposte e la san Pietro hanno conquistato due competizioni su quattro, prevalendo nei Mestieri e nella competizione gastronomica. Le altre due competizioni, ovvero il Tiro con l’arco e il Mercato, sono andati alla Gaita San Giorgio.

La proclamazione ufficiale del vincitore è avvenuta ieri, a tarda notte, alla presenza della sindaca Annarita Falsacappa, dopo competizioni che sono andate avanti testa a testa che hanno impressionato i giudici esperti, chiamati per scegliere la Gaita migliore nelle varie competizioni.

Si chiude dunque un’edizione importante, da record, che nei dieci giorni di taverne aperte e di eventi, ha visto arrivare oltre 60mila persone con weekend di oltre 20mila, in cui le vie e i vicoli di Bevagna sono stati presi d’assalto.

“Chiudiamo un’edizione – ha detto il podestà Massimiliano Bianchi – che vede un vincitore, come responso della classifica e del conteggio, ma nessun sconfitto perché ciascuno ha messo in scena un vero spettacolo, regalando a giurati e visitatori delle performance incredibili”. A segnare e impressionare di questa edizione del Mercato è stata la grande partecipazione e il forte senso di appartenenza. Il lavoro che è stato portato avanti ha introdotto anche alcune novità, come per esempio la Notte Medievale o lo spettacolo ‘Francesco e il Cantico’, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico.

Il contesto del Mercato delle Gaite, inoltre, ha colpito i giudici, impressionati dalla grande partecipazione e dal coinvolgimento. L’Ente, ringraziando volontari e volontarie che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questo appuntamento, è già al lavoro con un occhio al 2027.