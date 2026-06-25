Mercato delle Gaite 2026: verso il gran finale tra arte, tradizione e partecipazione

Bevagna, 25 giugno 2026 – Il fascino e la bellezza del Mercato delle Gaite hanno ormai superato la metà del loro percorso, regalando a Bevagna giornate intense di storia, cultura e spettacolo. Si sono concluse con grande successo la Gara Gastronomica e la Gara dei Mestieri, due delle competizioni più attese della manifestazione, nelle quali tutte e quattro le Gaite – San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro – hanno saputo esprimere straordinarie capacità artistiche, interpretative e organizzative, conquistando l’apprezzamento e l’entusiasmo della giuria.

Ora l’attenzione si sposta sulle ultime due competizioni che decreteranno i vincitori di questa 37ª edizione: la Gara del Mercato e la Gara di Tiro con l’Arco. Nelle quattro Gaite proseguono senza sosta i preparativi e la cura degli allestimenti che faranno da cornice alle prove finali, frutto di mesi di lavoro, studio e passione.

La Gara del Mercato rappresenta uno dei momenti più caratteristici della manifestazione, capace di restituire ai visitatori l’autentica atmosfera della Bevagna medievale. Tra botteghe, mercanzie, artigianato e scambi commerciali, rivivono le arti del mercanteggiare, della vendita e dell’acquisto, del confronto e della condivisione che animavano la vita quotidiana delle città medievali.

Questa edizione del Mercato delle Gaite si avvia alla conclusione forte di una partecipazione straordinaria e di un’offerta culturale ampia e diversificata, capace di coinvolgere studiosi, appassionati, famiglie e bambini. Il pubblico ha potuto inoltre assistere a numerosi spettacoli nelle piazze e nelle chiese del centro storico: concerti, rappresentazioni teatrali e animazioni che hanno reso ancora più viva e coinvolgente l’esperienza della manifestazione.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione è stato lo spettacolo teatrale “Francesco, il Cantico”, portato in scena dal Teatro Stabile San Carlo di Foligno, che ha emozionato gli spettatori e contribuito ad arricchire il programma culturale dell’edizione 2026.

I numeri confermano il successo dell’edizione 2026: nei giorni feriali si è registrata una presenza media di circa 3.000 visitatori, mentre nei fine settimana l’affluenza complessiva ha raggiunto circa 20.000 presenze.

Sono state migliaia le persone che hanno scelto di vivere il Mercato delle Gaite a Bevagna, ma altrettante sono attese nei giorni conclusivi della manifestazione, quando la città si preparerà a salutare con entusiasmo un’edizione che ha saputo confermare, ancora una volta, il valore culturale, storico e umano di una delle più importanti rievocazioni medievali d’Italia.