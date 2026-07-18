Mediofondo di Assisi il 19 luglio: il cantico delle creature diventa premio di partecipazione per i cicloturisti

La partenza domenica 19 luglio alle 8 dal centro commerciale Le Cave

Con il format Pedalando l’Umbria di Francesco, si accendono nuovamente i riflettori sulle manifestazioni cicloturistiche del territorio umbro. Questa volta sarà la Mediofondo di Assisi a dare nuova linfa alle strade della città serafica e dintorni, proseguendo idealmente il cammino lungo la Via di Francesco e offrendo ai partecipanti un’esperienza unica, capace di unire sport, valorizzazione del territorio e memoria.

Un grande merito va agli organizzatori del Velo Club Santa Maria degli Angeli, che hanno curato ogni dettaglio dei preparativi con passione e competenza, ponendo le basi per un evento dal successo annunciato. La partenza è fissata per le 8 dal centro commerciale Le Cave, con due percorsi a scelta: il corto di 72 chilometri e il lungo di 87 chilometri. È possibile iscriversi anche il giorno precedente la manifestazione, sabato 18 luglio dalle 15 alle 18 al centro commerciale, al prezzo di 25 euro, o direttamente la domenica mattina, 19 luglio dalle 7 alle 7.45, al costo maggiorato di 30 euro.

In omaggio alle radici francescane del territorio e del circuito, gli organizzatori hanno istituito un riconoscimento unico nel suo genere: tutte le squadre che si iscriveranno alla manifestazione con almeno cinque partecipanti riceveranno un pregiato quadro in ceramica artigianale, finemente decorato con il testo e le iconografie del Cantico delle Creature di San Francesco. Un premio che diventa simbolo e memoria, capace di coniugare l’impegno sportivo con la tradizione artistica e spirituale del luogo.

Le premiazioni giornaliere valorizzeranno sia lo spirito di squadra che la partecipazione numerica, tenendo conto anche dei chilometri complessivi percorsi dai componenti di ciascuna società. In parallelo, verrà stilata una classifica apposita per le società regolarmente tesserate con la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Umbria – per l’assegnazione del titolo regionale umbro di cicloturismo.

Mentre i cicloturisti avranno tutta la mattinata per completare i due percorsi, per gli accompagnatori del centro commerciale Le Cave e per le famiglie non mancheranno entusiasmanti eventi collaterali a tema: animazioni con la mascotte lupo Francis, laboratori dedicati ai più piccoli e l’esibizione dal vivo di un writer che realizzerà splendide raffigurazioni incentrate sulla figura di San Francesco. Una volta rientrata la carovana dei cicloturisti al centro commerciale spazio al pasta party e alle premiazioni per suggellare un’altra bella domenica dove sport, territorio e spiritualità andranno d’amore e d’accordo.