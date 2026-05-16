Massa Martana: i Carabinieri incontrano i ragazzi della scuola dell’infanzia “Il Giardino delle Fiabe”

Si è svolto nei giorni scorsi, a Massa Martana, un importante incontro formativo dedicato all’educazione civica e alla sicurezza stradale, rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia “Il Giardino delle Fiabe”.

Nel corso dell’iniziativa, i Carabinieri della Compagnia di Todi (PG) hanno condotto attività semplici e interattive destinate ai piccoli partecipanti, con l’obiettivo di avvicinarli ai temi del rispetto delle regole e della sicurezza stradale. Attraverso l’ausilio di racconti, dimostrazioni pratiche e giochi educativi, gli studenti hanno avuto l’opportunità di familiarizzare con il lavoro quotidiano dei Carabinieri e di acquisire importanti norme di comportamento da applicare sulla strada e nella vita quotidiana.

L’entusiasmo e la curiosità dei partecipanti si sono manifestati con chiarezza durante le attività proposte, in particolare nel momento dedicato ai giochi di ruolo. In questa sezione, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di immedesimarsi nel ruolo del Carabiniere utilizzando palette e segnaletiche giocattolo, per simulare le attività quotidiane delle Forze dell’Ordine.

Al termine dell’incontro, ai ragazzi è stato consegnato un attestato simbolico in ricordo dell’esperienza condivisa con i militari, un gesto che ha elevato il valore dell’incontro e ha riconosciuto il contributo attivo dei piccoli partecipanti.

L’evento, oltre a consolidare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità, si inserisce in un progetto educativo più vasto, volto a promuovere la cultura della legalità e a coinvolgere anche i più piccoli.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei ragazzi, dei genitori e del personale scolastico, che hanno espresso la loro gratitudine ai Carabinieri per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti delle giovani generazioni.