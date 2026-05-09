Marsciano tra i territori umbri più solidi, imprese con margini forti e capacità di crescita

Uno studio della Camera di Commercio dell’Umbria, sui bilanci 2024 delle società di capitali, evidenzia la buona performance delle aziende marscianesi

La nuova analisi della Camera di Commercio dell’Umbria conferma un dato di grande rilievo per il territorio marscianese. Marsciano è, infatti, tra i comuni umbri con le imprese mediamente più solide, grazie a un “Ebitda margin” del 12,2%, valore che supera ampiamente la soglia del 10% considerata dagli economisti un indicatore di forte capacità di sviluppo. L’Ebitda margin è la percentuale di ricavi che rimane all’impresa dopo aver pagato i costi principali per far funzionare l’attività (personale, materie prime, servizi), prima di considerare tasse, interessi e investimenti. In pratica, indica quanta forza economica ha un’azienda. Più è alto, più l’azienda è solida, capace di generare valore e di reinvestire per crescere.

Questo risultato colloca Marsciano al terzo posto tra i comuni con più di 10mila abitanti, subito dopo San Giustino e Gubbio, delineando un quadro in cui le aziende del territorio non solo producono, ma trattengono valore, investono, innovano e dimostrano una notevole resilienza anche in fasi economiche complesse.

L’analisi, basata sui bilanci 2024 delle società di capitali umbre, evidenzia come i territori sopra la soglia del 10% siano quelli con imprese più capaci di autofinanziarsi, sostenere investimenti, affrontare il costo del denaro e guardare al futuro con maggiore stabilità.

“Un riconoscimento – commentano il sindaco Michele Moretti e l’assessore allo sviluppo economico Sergio berti – che appartiene a tutta la nostra comunità imprenditoriale, a conferma della qualità e della determinazione del nostro tessuto produttivo. Le imprese marscianesi dimostrano ancora una volta di saper crescere con solidità, innovazione e visione. Come Amministrazione continueremo a sostenere un ambiente favorevole allo sviluppo, alla competitività e alla creazione di lavoro di qualità, puntando su servizi e formazione, al fine di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e vocato ad uno sviluppo sostenibile”.