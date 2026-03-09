Marsciano, nuovo mezzo ibrido per la Polizia Locale

Si tratta di una Fiat Pandina Hybrid, scelta per migliorare l’efficienza del servizio e proseguire nel rinnovamento sostenibile del parco auto comunale

La vettura è stata benedetta dal parroco don Marco nel corso di una breve cerimonia in piazza degli Uffici, a lato del Municipio, alla presenza del sindaco Michele Moretti, del comandante della Polizia Locale Giampiero Properzi e di alcuni agenti. Un momento che ha voluto sottolineare la vicinanza tra istituzioni, comunità e Forze dell’Ordine impegnate quotidianamente nella tutela del territorio.

L’acquisto della nuova auto rappresenta un passo avanti per premettere una presenza costante e capillare della Polizia Locale sul territorio comunale e sulle frazioni in particolare.

Grazie alla maggiore efficienza e ai consumi ridotti del motore ibrido, il mezzo consentirà anche una gestione più sostenibile degli spostamenti. L’introduzione della Pandina Hybrid si inserisce, infatti, nel processo di rinnovamento del parco mezzi del Comune, dove già da alcuni anni sono presenti anche auto elettriche, orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di una mobilità sempre più attenta alle esigenze del territorio e della qualità dell’aria.

Come sottolineato dall’Amministrazione, si tratta di un investimento che guarda sia alla funzionalità del servizio, rafforzando la capacità operativa della Polizia Locale, sia alla responsabilità ambientale. La nuova auto è già operativa e sarà impiegata nelle attività quotidiane di controllo, prevenzione e assistenza alla cittadinanza.