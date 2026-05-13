Marsciano, arrestati tre cittadini marocchini per spaccio

Sequestrati oltre 700 grammi di droga, tra hashish e cocaina

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini marocchini, di 26, 29 e 30 anni, due dei quali irregolari sul territorio nazionale ed uno domiciliato in provincia, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti a Marsciano, i militari hanno fermato i tre soggetti mentre si trovavano a bordo di un’autovettura.

Nel corso delle successive verifiche i militari hanno notato un certo nervosismo da parte degli individui, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità diverse dosi di hashish già confezionate e pronte per essere cedute.

L’operato dei Carabinieri è proseguito con una perquisizione domiciliare dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 700 g, un involucro in cellophane contenente circa 20 g di cocaina, ulteriori dosi di hashish già confezionate per un peso complessivo di circa 15 g, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e appunti manoscritti ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Spoleto (PG), nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto per uno degli indagati la misura degli arresti domiciliari, mentre per i restanti due quella dell’obbligo di firma.