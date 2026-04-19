Marcia della pace: Umbertide presente ad Assisi nel segno di San Francesco

Nella mattinata di ieri, sabato 18 aprile, l’Assessore del Comune di Umbertide Lara Goracci, insieme alla Polizia Locale e al Gonfalone, ha preso parte alla Marcia della Pace Santa Maria degli Angeli – Assisi, dopo l’adesione formalizzata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

L’iniziativa, promossa dalle Scuole per la Pace e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, in collaborazione con il Sacro Convento San Francesco di Assisi ed estesa dalla Provincia di Perugia, si inserisce nell’ambito dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Un percorso condiviso che ha visto ad Assisi anche il meeting nazionale delle “Scuole di pace – Sui passi di Francesco”, riportando al centro il messaggio universale di fraternità, dialogo e pace che da oltre ottocento anni continua a parlare al mondo.

L’Amministrazione comunale ha riconosciuto nell’iniziativa un alto valore civico ed educativo, capace di unire le nuove generazioni sotto un unico segno: quello della pace.