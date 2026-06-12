Marchetti (Lega): “In arrivo 35 rinforzi per le forze dell’ordine a Perugia”

“L’Umbria beneficerà, nell’ambito del piano nazionale dei rinforzi estivi 2026 predisposto dal Ministero dell’Interno, di un significativo potenziamento delle forze dell’ordine – così una nota del deputato e Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti che prosegue spiegando che

“con l’assegnazione alla provincia di Perugia di 35 unità aggiuntive nei periodi di maggiore afflusso estivo. Si tratta di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri (10 unità nel primo periodo, che passeranno a 12 a partire dal 10 agosto) e alla Guardia di Finanza (23 unità) destinato a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e le attività di controllo, prevenzione e tutela dell’ordine pubblico. Una misura concreta, che consentirà di garantire un supporto ulteriore alle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella sicurezza delle nostre comunità. Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e, in modo particolare, il Sottosegretario Nicola Molteni, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione concreta verso l’Umbria. L’assegnazione di queste risorse rappresenta un segnale importante di vicinanza ai territori e conferma l’impegno del Governo nel garantire sicurezza, legalità e ordine pubblico”