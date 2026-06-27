Mantignana conquista di nuovo il Torneo dei Castelli di Corciano



Il sindaco Lorenzo Pierotti: «La vittoria più bella è vedere una comunità che si ritrova»

Si è conclusa con la vittoria di Mantignana la seconda edizione del Torneo dei Castelli di Corciano, competizione di calcio a 7 organizzata da Filippo Brugnoni al Circolo Uisp Parco dei Tigli, che anche quest’anno ha saputo coinvolgere e unire le frazioni del territorio all’insegna dello sport, della socialità e della condivisione.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, è stata Mantignana ad alzare il trofeo al termine di un torneo che ha visto sfidarsi le squadre di Ellera, Solomeo, San Mariano, Parco dei Tigli, Capocavallo, Mantignana, Corciano e Castelvieto, regalando settimane di partite partecipate e spalti sempre animati da tifosi e famiglie.

Presente alla finale il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, che ha voluto sottolineare il significato più profondo dell’iniziativa: «Complimenti a Mantignana, che per il secondo anno consecutivo conquista il Torneo dei Castelli di Corciano. Ma la vittoria più bella è stata vedere le nostre frazioni sfidarsi con passione, riempire gli spalti, vivere un sano campanilismo e poi ritrovarsi tutti insieme al termine della finale. È proprio questo il valore di questo torneo: una competizione sentita, ma sempre nel rispetto reciproco e con la consapevolezza di appartenere a un’unica comunità. Un grazie speciale a Filippo Brugnoni, che ha avuto l’idea di questo torneo e, con passione e impegno, lo ha fatto crescere fino a renderlo un appuntamento atteso da tutto il territorio. Complimenti a tutte le squadre, agli organizzatori, agli amici del Parco dei Tigli e a tutti coloro che hanno reso possibile queste settimane di sport e amicizia».

Il Torneo dei Castelli di Corciano rientra nell’ambito del progetto SporT al Centro, programma di eventi e attività sportive volto a promuovere crescita, inclusione, coesione sociale e turismo sportivo, valorizzando lo sport come strumento di dialogo e collaborazione, promosso in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

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