Mancano carrozzieri specializzati, un’azienda di Perugia forma gratuitamente i giovani

Visto l’ottimo esito della prima edizione, grazie alla quale buona parte dei dieci giovani che vi avevano preso parte sono subito riusciti a inserirsi con successo nel mondo del lavoro, l’azienda Bellini Systems di Perugia, specializzata a livello internazionale nella progettazione e commercializzazione di strumentazioni tecnologiche per carrozzerie, ha riproposto un nuovo corso gratuito di formazione per carrozzieri rivolto a ragazzi tra i 18 e 30 anni di età. Corso a cui stanno partecipando dieci ragazzi che hanno così l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per diventare professionisti qualificati. Una bella opportunità per i giovani, quindi, ma anche per le tante carrozzerie del territorio che continuano a lamentare la difficoltà di trovare personale specializzato da inserire in azienda. Appello quindi recepito dall’azienda di Ponte San Giovanni che, insieme a Csn Collision e a Orienta, ha così dato vita a questo percorso formativo gratuito.

“La prima edizione – spiega l’amministratore della Bellini Systems, Lorenzo Basigli – si è svolta circa un anno fa con risultati importanti, poiché la maggior parte dei ragazzi che abbiamo formato continuano tuttora a lavorare nel settore della carrozzeria. Quest’anno abbiamo altri dieci giovani che per la prima volta si avvicinano a questo settore. È importante questo tipo di formazione perché nasce direttamente da esigenze riscontrate sul mercato del lavoro. Sono le stesse carrozzerie che ci chiedono di collaborare e di aiutarle a trovare personale formato. Questo tipo di lavoro, infatti, sta diventando sempre più specializzato e specialistico. Si richiedono professionalità molto elevate e quindi l’aspetto della formazione è assolutamente essenziale”.

“In questo periodo in cui riscontriamo una forte mancanza di manodopera specializzata – commenta anche Maurizio Negromanti, responsabile operativo di Csn Collision Italia – siamo convinti che percorsi di questo genere possano offrire ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro siano una grandissima opportunità per entrare in un settore, quello dell’autocarrozzeria, che, al di là di quello che si possa pensare, è stimolante, altamente tecnologico e qualificato e in cui ci sono tantissime possibilità di crescita, non solo professionale ma anche personale ed economica”.