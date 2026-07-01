Maltempo, interventi dei Vigili del Fuoco tra Perugia, Assisi e Foligno

Dalle ore 17 di oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco del comando di Perugia sono impegnati in un’intensa operazione di soccorso nei comuni di Perugia (zona ponte Felcino), Assisi e Foligno, a causa del violento maltempo che ha colpito l’area.

Le squadre stanno operando senza sosta per fronteggiare numerosi interventi legati principalmente a piante pericolanti e piante abbattute dal vento ,conseguenza delle forti precipitazioni.

Alle ore 20.00, il bilancio operativo segna 30 interventi già evasi con successo, mentre risultano attualmente 44 richieste di soccorso in coda che vvf stanno smistando in base alla priorità.

Non si registrano persone in pericolo di vita o ferite, né situazioni di criticità per l’incolumità pubblica.