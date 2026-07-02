Maltempo del 1° luglio, Peltristo e Varasano: “Serve una manutenzione costante”

Il violento acquazzone accompagnato da fortissime raffiche di vento che nel pomeriggio del 1° luglio si è abbattuto sul territorio perugino ha provocato numerosi danni e disagi alla popolazione, con decine di interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti e situazioni di pericolo. Anche la zona di Mugnano è stata duramente colpita.

Al bivio di Poggio Montorio e in via Sbaraglini sono caduti alberi, mentre il forte vento ha letteralmente strappato parti della copertura di un edificio fatiscente di proprietà dello SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta), facendo volare lastre e materiali che hanno danneggiato alcune autovetture e colpito anche la cappella della chiesa. Solo per una fortunata coincidenza non si sono registrate conseguenze ben più gravi per le persone.

“Non vogliamo certamente attribuire responsabilità per un evento meteorologico improvviso e di eccezionale intensità – dichiarano Peltristo e Varasano – ma quanto accaduto ripropone con forza un tema che denunciamo da tempo: quello della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello SMOM presenti nel territorio di Mugnano.” “Lo SMOM – proseguono i consiglieri – è proprietario non solo dell’edificio interessato dai danni, ma anche della storica Abbazia di Mugnano, un patrimonio storico, culturale e identitario che da anni versa in condizioni di grave degrado.”

Proprio su questo tema, circa un anno fa, Augusto Peltristo e il consigliere comunale Leonardo Varasano (Progetto Perugia) presentarono un ordine del giorno, successivamente sottoscritto anche da alcuni consiglieri della maggioranza, con il quale si impegnavano la Sindaca e la Giunta ad aprire un dialogo costruttivo con lo SMOM per individuare una soluzione condivisa finalizzata alla salvaguardia e alla riqualificazione dell’Abbazia di Mugnano.

“Prendiamo atto – continuano Peltristo e Varasano – che in questi mesi sono stati effettuati alcuni limitati interventi, soprattutto relativi al taglio della vegetazione e alla rimozione di alcune impalcature. Tuttavia il degrado della struttura permane e non si sono registrati quei miglioramenti che cittadini e territorio attendono da anni.”

L’episodio del 1° luglio dimostra come una situazione di abbandono non rappresenti soltanto un problema estetico o di tutela del patrimonio storico, ma possa trasformarsi in un concreto rischio per la sicurezza pubblica.

“Per questo – concludono Peltristo e Varasano – è necessario che venga rilanciato con determinazione il confronto con lo SMOM affinché vengano programmati interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli immobili. Dopo quasi un anno dall’approvazione dell’ordine del giorno è doveroso capire quali passi siano stati concretamente compiuti dall’Amministrazione comunale e quali risultati siano stati raggiunti.”

Peltristo e Varasano annunciano pertanto la presentazione di una specifica interrogazione consiliare per conoscere lo stato di attuazione degli impegni assunti dal Consiglio comunale, le iniziative intraprese dalla Sindaca e dalla Giunta nei confronti dello SMOM e le ulteriori azioni che si intendono mettere in campo per tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare uno dei più importanti patrimoni storico-culturali del territorio perugino.