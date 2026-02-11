Magione: una nuova area giardini pubblici per Soccorso

Sindaco Lagetti: “Abbiamo restituito alla frazione il decoro che merita”

(Cittadino e Provincia) – Magione, 11 febbraio ’26 – Sono stati completati i lavori per la realizzazione dei nuovi giardini pubblici nell’area retrostante la Chiesa di Soccorso nel comune di Magione.

“Si tratta – spiega il sindaco Massimo Lagetti – di un’opera importante che collega la Soccorso vecchia con il nuovo quartiere residenziale”.

L’intervento ha previsto la costruzione di un nuovo ponte e di un camminamento pedonale in cemento architettonico, oltre alla riqualificazione del canale, restituendo alla comunità uno spazio più sicuro, accessibile e valorizzato.

L’investimento complessivo è stato di 140.000 euro, derivanti in parte da compensazione urbanistica e in parte dal bilancio comunale.