Magione: una nuova area giardini pubblici per Soccorso

Sindaco Lagetti: “Abbiamo restituito alla frazione il decoro che merita”
(Cittadino e Provincia) – Magione, 11 febbraio ’26 – Sono stati completati i lavori per la realizzazione dei nuovi giardini pubblici nell’area retrostante la Chiesa di Soccorso nel comune di Magione.
“Si tratta – spiega il sindaco Massimo Lagetti – di un’opera importante che collega la Soccorso vecchia con il nuovo quartiere residenziale”.
L’intervento ha previsto la costruzione di un nuovo ponte e di un camminamento pedonale in cemento architettonico, oltre alla riqualificazione del canale, restituendo alla comunità uno spazio più sicuro, accessibile e valorizzato.
L’investimento complessivo è stato di 140.000 euro, derivanti in parte da compensazione urbanistica e in parte dal bilancio comunale.
“Si tratta di opere molte significative – aggiunge il sindaco – per Soccorso, proprio nel cuore della frazione, in prossimità della bellissima chiesa. Un’area giardini che collega la parte storica con il nuovo sviluppo edilizio attraverso la realizzazione di camminamenti in cemento architettonico e ponti, realizzati in modo da restituire agli abitanti di Soccorso il decoro urbano che merita. Un ringraziamento all’Area Lavori Pubblici, all’ingegner Fazi, all’assessore Ollieri e all’ingegner Tancetti per il lavoro svolto e per l’attenzione con cui hanno seguito tutte le fasi dell’intervento”.