Investimento di 340.000 euro. Lagetti: “Opera attesa da tempo”

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Ventinella nel comune di Magione.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 340.000 euro, destinato all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza della struttura, di cui 280.000 euro finanziati dalla Regione Umbria e 60.000 euro a carico del Comune.

Secondo quanto anticipa il sindaco Massimo Lagetti è inoltre già programmato un ulteriore intervento sul campo da gioco, che riguarderà l’inerbimento del manto, per un investimento aggiuntivo di 100.000 euro.

“Si tratta di un’opera attesa da tempo – commenta il primo cittadino magionese – che mette le frazioni di Villa e Soccorso nella condizione di avere un’area sportiva con due campi da calcio funzionali, un campo da padel, una palestra completamente riqualificata in cui sono già presenti molte attività. Il tutto nell’area in cui da poco sono stati completati i lavori per le scuole. Un ringraziamento all’Area Lavori Pubblici, all’ingegner Fazi, all’assessore Ollieri e all’ingegner Tancetti, che stanno seguendo con attenzione tutte le fasi dei lavori”.